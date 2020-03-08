Пидручный финишировал четвертым в масс-старте на Кубке мира по биатлону

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный 8 марта финишировал четвертым в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове Место, пишет Biathlon.com.ua.
Пидручный совершил два промаха на четырех огневых рубежах и отстал от немца Арнда Пайффера, который финишировал третьим, на 2,9 секунды.
Золото завоевал представитель Норвегии Йоханнес Бе, второе место занял французский биатлонист Эмильен Жаклен.
В гонке принял участие еще один украинец – Артем Прима. Биатлонист финишировал 11-м и отстал от лидера на минуту и 8,2 секунды.
Это была последняя гонка седьмого этапа Кубка мира по биатлону. 12 марта начнется восьмой этап соревнований в Финляндии.