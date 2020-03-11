Восьмой этап Кубка мира по биатлону. Расписание всех гонок, состав сборной Украины

С 12-го по 15 марта в финском городе Контиолахти пройдет восьмой этап Кубка мира по биатлону, официальный сайт Международного союза биатлонистов опубликовал расписание соревнования.
Расписание всех гонок восьмого этапа Кубка мира по биатлону 2020 года:
12 марта
Мужской спринт – 16.30
13 марта
Женский спринт – 16.30
14 марта
Мужская гонка преследования – 14.45
Женская гонка преследования – 16.45
15 марта
Одиночная смешанная эстафета – 14.20
Смешанная эстафета 4х7,5 км – 16.15
Все гонки в прямом эфире будет транслировать телеканал "UA:Перший".
Заявка мужской сборной Украины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов и Руслан Ткаленко.
Состав женской сборной Украины пока неизвестен.