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Восьмой этап Кубка мира по биатлону. Расписание всех гонок, состав сборной Украины

Все гонки восьмого этапа Кубка мира по биатлону 2020 года, который пройдет в финском городе Контиолахти, будут транслироваться на телеканале "UA:Перший".

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Восьмой этап Кубка мира по биатлону пройдет с 12-го по 15 марта
Восьмой этап Кубка мира по биатлону пройдет с 12-го по 15 марта
Фото: EPA

С 12-го по 15 марта в финском городе Контиолахти пройдет восьмой этап Кубка мира по биатлону, официальный сайт Международного союза биатлонистов опубликовал расписание соревнования.

Расписание всех гонок восьмого этапа Кубка мира по биатлону 2020 года:

12 марта

Мужской спринт – 16.30

13 марта

Женский спринт – 16.30

14 марта

Мужская гонка преследования – 14.45

Женская гонка преследования – 16.45

15 марта

Одиночная смешанная эстафета – 14.20

Смешанная эстафета 4х7,5 км – 16.15

Все гонки в прямом эфире будет транслировать телеканал "UA:Перший".

Заявка мужской сборной Украины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов и Руслан Ткаленко.

Состав женской сборной Украины пока неизвестен.

Теги: Украина, биатлон, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко
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