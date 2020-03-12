Йоханнес Бе выиграл спринт Кубка мира по биатлону. Пидручный – в топ-20

Норвежец Йоханнес Бе выиграл золотую медаль на восьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в финском городе Контиолахти.

Норвежец Йоханнес Бе победил в мужском спринте на восьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в финском городе Контиолахти, пишет Biathlon.com.ua.

Йоханнес Бе прошел гонку за 22 минуты 27,8 секунды, норвежец не промахивался на огневых рубежах.

Второе место занял француз Мартен Фуркад (+21,1), третий – норвежец Эмильен Жаклен (+22,3).

В гонке принимали участие четверо биатлонистов из Украины. Лучшим был Дмитрий Пидручный, который с одним промахом финишировал на 19-й позиции (+1.13,16).

Артем Прима занял 22-е место (+1.19,0), Руслан Ткаленко финишировал 58-м (+2.23,0), Антон Дудченко – 72-й (+2.55,2), Сергей Семенов – 81-й (+3.07,4).

13 марта пройдет женский спринт в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону. Начало – в 16.30.