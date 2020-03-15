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Кубок мира по биатлону. Итоги сезона 2019/2020

Норвежец Йоханнес Бе стал лучшим биатлонистом Кубка мира сезона 2019/2020, итальянка Доротея Вирер – лучшая биатлонистка.

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Йоханнес Бе получил большой хрустальный глобус
Йоханнес Бе получил большой хрустальный глобус
Фото: EPA

14 марта гонками преследования завершился биатлонный сезон Кубка мира 2019/2020 годов, результаты сезона опубликовал официальный сайт Международного союза биатлонистов.

Биатлонный сезон 2019/2020 был сокращенным из-за коронавирусной инфекции. Девятый этап Кубка мира был отменен, также не прошли эстафеты в рамках восьмого этапа.

Лучшим биатлонистом сезона стал норвежец Йоханнес Бе (913), который в общем зачете обогнал француза Мартена Фуркада (911). Третьим стал еще один представитель Франции Кантен Фийон Майе (843).

Йоханнес Бе. Фото: EPA
Йоханнес Бе. Фото: EPA

Лучшим украинцем стал Дмитрий Пидручный, который занял 17-е место (366). Артем Прима – 23-й (293), 58-й – Антон Дудченко (60), 67-й – Сергей Семенов (34), Руслан Ткаленко – 93-й (2).

Большой хрустальный глобус у женщин второй год подряд взяла итальянка Доротея Вирер (793), второй стала Тириль Экхофф из Норвегии (786), третья – Дениз Херманн (745).

Среди украинок лучшей была Елена Пидгрушная, которая заняла 25-е место (253). Валентина Семеренко стала 33-й (222), Юлия Джима – 36-я (205), 41-я – Вита Семеренко (171), Анастасия Меркушина – 50-я (90), 60-я – Дарья Блашко (59).

Другие награды сезона 2019/2020

Мужчины:

Малый хрустальный глобус (индивидуальные гонки) – Мартен Фуркад (Франция);

Малый хрустальный глобус (гонки преследования) – Эмильен Жаклен (Франция);

Малый хрустальный глобус (масс-старты) – Йоханнес Бе ( Норвегия);

Малый хрустальный глобус (спринты) – Мартен Фуркад (Франция).

Женщины:

Малый хрустальный глобус (индивидуальные гонки) – Ханна Эберг (Швеция);

Малый хрустальный глобус (гонки преследования) – Тириль Экхофф (Норвегия);

Малый хрустальный глобус (масс-старты) – Доротея Вирер (Италия);

Малый хрустальный глобус (спринты) – Дениз Херманн (Германия).

Доротея Вирер. Фото: EPA
Доротея Вирер. Фото: EPA

Эстафеты

Мужская эстафета – Норвегия

Женская эстафета – Норвегия

Смешанные эстафеты – Норвегия

Медальный зачет

1. Норвегия – 55 (32-12-11)

2. Франция – 51 (15-20-16)

3. Италия – 12 (5-4-3)

9. Украина – 3 (0-2-1)

Теги: Украина, биатлон, Франция, Италия, Норвегия, Елена Пидгрушная, Кубок мира, Валентина Семеренко, Сергей Семенов, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Юлия Джима, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Мартен Фуркад, Йоханнес Бе
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