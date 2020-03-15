Кубок мира по биатлону. Итоги сезона 2019/2020

14 марта гонками преследования завершился биатлонный сезон Кубка мира 2019/2020 годов, результаты сезона опубликовал официальный сайт Международного союза биатлонистов.
Биатлонный сезон 2019/2020 был сокращенным из-за коронавирусной инфекции. Девятый этап Кубка мира был отменен, также не прошли эстафеты в рамках восьмого этапа.
Лучшим биатлонистом сезона стал норвежец Йоханнес Бе (913), который в общем зачете обогнал француза Мартена Фуркада (911). Третьим стал еще один представитель Франции Кантен Фийон Майе (843).
Лучшим украинцем стал Дмитрий Пидручный, который занял 17-е место (366). Артем Прима – 23-й (293), 58-й – Антон Дудченко (60), 67-й – Сергей Семенов (34), Руслан Ткаленко – 93-й (2).
Большой хрустальный глобус у женщин второй год подряд взяла итальянка Доротея Вирер (793), второй стала Тириль Экхофф из Норвегии (786), третья – Дениз Херманн (745).
Среди украинок лучшей была Елена Пидгрушная, которая заняла 25-е место (253). Валентина Семеренко стала 33-й (222), Юлия Джима – 36-я (205), 41-я – Вита Семеренко (171), Анастасия Меркушина – 50-я (90), 60-я – Дарья Блашко (59).
Другие награды сезона 2019/2020
Мужчины:
Малый хрустальный глобус (индивидуальные гонки) – Мартен Фуркад (Франция);
Малый хрустальный глобус (гонки преследования) – Эмильен Жаклен (Франция);
Малый хрустальный глобус (масс-старты) – Йоханнес Бе ( Норвегия);
Малый хрустальный глобус (спринты) – Мартен Фуркад (Франция).
Женщины:
Малый хрустальный глобус (индивидуальные гонки) – Ханна Эберг (Швеция);
Малый хрустальный глобус (гонки преследования) – Тириль Экхофф (Норвегия);
Малый хрустальный глобус (масс-старты) – Доротея Вирер (Италия);
Малый хрустальный глобус (спринты) – Дениз Херманн (Германия).
Эстафеты
Мужская эстафета – Норвегия
Женская эстафета – Норвегия
Смешанные эстафеты – Норвегия
Медальный зачет
1. Норвегия – 55 (32-12-11)
2. Франция – 51 (15-20-16)
3. Италия – 12 (5-4-3)
9. Украина – 3 (0-2-1)