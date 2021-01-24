Российский лыжник, ударивший противника, не согласен с дисквалификацией

Российский лыжник Александр Большунов, из-за поступка которого сборной РФ аннулировали результат на Кубке мира по лыжным гонкам, разозлен решением Международной федерации лыжного спорта. Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер считает, что "ничего бы не прозошло", если бы финн Йони Мяки не подрезал Большунова.

Отец Большунова считает, что нужно подходить "по-русски и давать в морду" Фото: bolshunov.skigonki / Instagram

Российский лыжник Александр Большунов был разозлен решением Международной федерации лыжного спорта, которая дисквалифицировала его 24 января после скандала на финише эстафеты на Кубке мира по лыжным гонкам, который проходит в финском городе Лахти. Об этом норвежскому телеканалу NRK рассказал директор по проведению гонок Пьер Миньере.

В российской сборной считают, что финнский спортсмен спровоцировал Большунова тем, что подрезал его на финише.

"Для финна было достаточно места. Ничего бы не произошло, если бы он стоял в своем коридоре", – сказал телеканалу тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер.

В Instagram Большунова разместили комментарий его отца, который поддержал поступок сына.

"Нужно бороться в честной борьбе. У финна слева была дорожка, но он почему-то начал смещение в сторону Саши. Раньше было намного справедливее: когда зашел в створ, нельзя пересекать путь. Я на стороне сына, может, даже хлеще поступил бы. Я всегда за чистую борьбу, и когда такое скотство происходит, я понимаю, что это, мягко говоря, некрасиво", – отметил Александр Большунов-старший.

Он сказал, что "просто нужно подходить по-русски и давать в морду".

"Но этого нельзя делать, к сожалению. Он подошел извинился, все. Ругать его не буду, он уже взрослый, знает, кто в каком котле варится", – заявил отец лыжника.

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24 января на финише эстафетной гонки на Кубке мира по лыжным гонкам, который проходит в финском городе Лахти, Большунов ударил палкой представителя сборной Финляндии Йони Мяки, а после финиша наехал на финна. Большунова дисквалифицировали, а результат российской сборной был аннулирован.

Большунов – четырехкратный призер Олимпийских игр 2018 года, четырехкратный серебряный призер чемпионата мира 2019 года.