Перед стартом сезона в мужской сборной Украины по биатлону зафиксирован COVID-19

Сейчас украинская команда под руководством тренера Юрая Санитры проводит предсезонный сбор в норвежском Бейтостолене.

"Команде пришлось перейти в режим самоизоляции. Произошло это потому, что спортсмены и тренеры по приезде в Норвегию контактировали с носителем коронавируса. К сожалению, в результате проведенных впоследствии тестов позитивный результат был обнаружен и в нашей команде. Однако симптомов заболевания у ребят нет", – сказал Брынзак.

Спортсмены, получившие негативные результаты тестов, проводят тренировки утром и вечером, чтобы не пересекаться с представителями других сборных.

В сборной рассчитывают, что через семь-восемь дней команда вернется к обычному тренировочному графику.

Первый этап Кубка мира нового биатлонного сезона пройдет 27-го и 28 ноября в шведском Эстерсунде.