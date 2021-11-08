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Перед стартом сезона в мужской сборной Украины по биатлону зафиксирован COVID-19

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Украинская команда проводит предсезонный сбор в Норвегии
Украинская команда проводит предсезонный сбор в Норвегии
Фото: ЕРА

В мужской сборной Украины по биатлону зафиксирован случай COVID-19. Об этом в комментарии сайту biathlon.com.ua сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

Сейчас украинская команда под руководством тренера Юрая Санитры проводит предсезонный сбор в норвежском Бейтостолене.

"Команде пришлось перейти в режим самоизоляции. Произошло это потому, что спортсмены и тренеры по приезде в Норвегию контактировали с носителем коронавируса. К сожалению, в результате проведенных впоследствии тестов позитивный результат был обнаружен и в нашей команде. Однако симптомов заболевания у ребят нет", – сказал Брынзак.

Спортсмены, получившие негативные результаты тестов, проводят тренировки утром и вечером, чтобы не пересекаться с представителями других сборных.

В сборной рассчитывают, что через семь-восемь дней команда вернется к обычному тренировочному графику.

Первый этап Кубка мира нового биатлонного сезона пройдет 27-го и 28 ноября в шведском Эстерсунде.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 250 млн.

Теги: Украина, биатлон, Норвегия, спортсмены, Владимир Брынзак, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, самоизоляция
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