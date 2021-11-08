Коста-Рика первой в мире обязала прививать детей от коронавируса

С марта этого года на Коста-Рике уже была обязательной вакцинация детей от 12 лет Фото: depositphotos.com

Национальная комиссия Коста-Рики по вакцинации и эпидемиологии постановила, что "вакцинация от коронавируса будет обязательной для всех несовершеннолетних".

Минздрав страны отмечает, что по состоянию на 2 ноября 73% населения в возрасте от 12 до 19 лет уже имеют хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19.

Власти Коста-Рики включили вакцинацию от COVID-19 в список обязательных для населения еще в марте. Однако до этого времени требование касалось взрослых и подростков от 12 лет.

Как пишет газета The Tico Times, вакцинация детей от пяти до 11 лет планово начнется в Коста-Рике в марте 2022 года. Для этого страна закупит 3,5 млн доз вакцины у американской компании Pfizer. Около 1,5 млн из них привьют детей, остальные дозы пойдут на третьи, бустерные прививки для взрослых.