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В США окончательно разрешили использовать вакцину Pfizer против COVID-19 для детей от пяти лет

Эффективность вакцины от Pfizer составила почти 91%
Эффективность вакцины от Pfizer составила почти 91%
Фото: ЕРА

2 ноября директор американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски разрешила использовать вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech для профилактики COVID-19 у детей в возрасте от пяти до 11 лет. Об этом проинформировал сайт CDC.

"Мы знаем, что миллионы родителей хотят вакцинировать своих детей, и, приняв это решение, мы рекомендовали ввести вакцину COVID-19 примерно 28 млн детей", – сказала Валенски.

В CDC отметили, что вакцинацию в этой возрастной группе можно начинать "как можно скорее".

"Во время клинических испытаний побочные эффекты вакцины были умеренными, самоограничивающимися и аналогичными тем, которые наблюдались у взрослых после других вакцин, рекомендованных для детей. Наиболее частым побочным эффектом была боль в руке", – говорится в сообщении ведомства.

"На полную мощность" вакцинация детей должна выйти в США с 8 ноября, пишут в CDC.

Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешило использовать вакцину Pfizer/BioNTech для профилактики COVID-19 у детей в возрасте от пяти до 11 лет 29 октября. По данным управления, эффективность вакцины для этой возрастной категории составила 90,7%.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В США, по данным агентства Bloomberg, на 3 ноября сделали почти 424 млн прививок от коронавируса, в целом в мире – более 7,12 млрд.

Теги: США, ВОЗ, вакцинация, дети, Всемирная организация здравоохранения, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Pfizer
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