В США окончательно разрешили использовать вакцину Pfizer против COVID-19 для детей от пяти лет

"Мы знаем, что миллионы родителей хотят вакцинировать своих детей, и, приняв это решение, мы рекомендовали ввести вакцину COVID-19 примерно 28 млн детей", – сказала Валенски.

В CDC отметили, что вакцинацию в этой возрастной группе можно начинать "как можно скорее".

"Во время клинических испытаний побочные эффекты вакцины были умеренными, самоограничивающимися и аналогичными тем, которые наблюдались у взрослых после других вакцин, рекомендованных для детей. Наиболее частым побочным эффектом была боль в руке", – говорится в сообщении ведомства.

"На полную мощность" вакцинация детей должна выйти в США с 8 ноября, пишут в CDC.

Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешило использовать вакцину Pfizer/BioNTech для профилактики COVID-19 у детей в возрасте от пяти до 11 лет 29 октября. По данным управления, эффективность вакцины для этой возрастной категории составила 90,7%.