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Украинская биатлонистка не сможет принять участие в олимпийской гонке из-за положительного теста на COVID-19

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Блашко должна была участвовать в индивидуальной гонке
Блашко должна была участвовать в индивидуальной гонке
Фото: ЕРА (архив)

У украинской биатлонистки Дарьи Блашко на зимних Олимпийских играх в Пекине подтвердили коронавирусную инфекцию. Об этом 6 февраля проинформировал Biathlon.com.ua.

Положительными у Блашко оказались два теста на коронавирус подряд, в связи с чем ее перевели в режим изоляции.

Таким образом, 26-летняя биатлонистка белорусского происхождения не сможет принять участие 7 февраля в индивидуальной гонке на 15 км, на которой заявлена под 79-м номером.

Блашко чувствует себя хорошо, но для прекращения изоляции ей понадобиться получить негативные результаты тестов, сданных с интервалом как минимум 24 часа.

"Укринформ" пишет, что в гонке от Украины примут участие Ирина Петренко, Юлия Джима и Валентина Семеренко.

Ранее у украинской делегации на Олимпиаде уже подтверждали COVID-19. В частности, переболел фигурист Иван Шмуратко.

Контекст:

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля.

В связи с пандемией коронавируса Олимпиада проходит без иностранных болельщиков. Билеты на соревнования в Пекине распространялись только среди жителей материкового Китая.

6 февраля стало известно, что австралийской керлингистке, у которой чередовались положительные и отрицательные результаты тестов на коронавирус, разрешили продолжать участие в Олимпиаде.

Теги: биатлон, Олимпиада 2022, Пекин, Олимпиада, соревнования, инфекция, игры, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Олимпийские игры, коронавирус
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