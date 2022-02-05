Олимпиада 2022. Украинский фигурист получил отрицательный тест на коронавирус

"Олимпиада, я возвращаюсь", – написал Шмуратко в Stories.

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Шмуратко пропустил "нулевой" день Олимпиады, он должен был принять участие в начавшемся командном турнире в одиночном фигурном катании, но не выступил из-за положительного теста на коронавирус, сообщает Общественное.

Одиночный турнир по фигурному катанию начинается 8 февраля с выступлений в короткой программе.