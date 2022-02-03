Олимпиада 2022. Ведущий украинский фигурист сдал положительный тест на коронавирус

Как отметили в НОК, у фигуристов в других сборных также зафиксированы случаи коронавируса Фото: noc-ukr.org

Из-за подтвержденного COVID-19 спортсмен не сможет помочь своей сборной. Командный турнир по фигурному катанию стартует завтра, в день открытия Игр в Пекине.

Согласно регламенту проведения соревнований, допускается участие в турнире в трех видах вместо четырех. Как отметили в НОК, у фигуристов в других сборных также зафиксированы случаи коронавируса.

"Сейчас чувствую опустошение, к сожалению, коронавирус вмешался в мои олимпийские планы. Очень хотел помочь нашей команде и прочувствовать эту необычную атмосферу соревнований. Я желаю здоровья и успеха своим друзьям и партнерам по команде, буду держать за них все, что можно держать, пока еще дистанционно, и жду своего возвращения на олимпийский лед как можно скорее", – сказал Шмуратко.

Фигурист чувствует себя хорошо и надеется выступить в индивидуальном турнире, который начнется 8 февраля.