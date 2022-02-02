Министр спорта Украины рассказал, чего ожидает от украинских спортсменов на Олимпиаде в Пекине

Провалом будет, если украинцы не завоюют на Олимпиаде ни одной медали, заявил Гутцайт Фото: Вадим Гутцайт / Facebook

"Я ведь адекватный мужчина, понимаю шансы. Из чего состоят наши прогнозы? Из выступлений на чемпионатах Европы и мира. Например, в летних видах на этих чемпионатах было много медалей. Поэтому был и прогноз медалей [на Олимпиаде в Токио]. Я предполагал, что будет 15-16 медалей, а получилось 19", – сказал он.

Министр сообщил, что будет считать провалом для украинских спортсменов на Олимпиаде в Пекине.

"Если не будет никакой медали. В спорте всегда есть пьедестал. Это показатель того, что хоть что-то есть в государстве", – добавил Гутцайт.