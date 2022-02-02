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Министр спорта Украины рассказал, чего ожидает от украинских спортсменов на Олимпиаде в Пекине

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Провалом будет, если украинцы не завоюют на Олимпиаде ни одной медали, заявил Гутцайт
Провалом будет, если украинцы не завоюют на Олимпиаде ни одной медали, заявил Гутцайт
Фото: Вадим Гутцайт / Facebook

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт 2 февраля в интервью "Трибуне" рассказал, чего ожидает Минспорта от украинских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Пекине.

"Я ведь адекватный мужчина, понимаю шансы. Из чего состоят наши прогнозы? Из выступлений на чемпионатах Европы и мира. Например, в летних видах на этих чемпионатах было много медалей. Поэтому был и прогноз медалей [на Олимпиаде в Токио]. Я предполагал, что будет 15-16 медалей, а получилось 19", – сказал он.

Министр сообщил, что будет считать провалом для украинских спортсменов на Олимпиаде в Пекине.

"Если не будет никакой медали. В спорте всегда есть пьедестал. Это показатель того, что хоть что-то есть в государстве", – добавил Гутцайт.

Контекст:

Зимние Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4 по 20 февраля. 

21 января Национальный олимпийский комитет утвердил состав украинской сборной на игры в Пекине. Страну представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке. Это на 12 атлетов больше, чем на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане 2018.

Как отмечали в Международном олимпийском комитете, в связи с пандемией коронавируса Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Билеты на соревнования в Пекине будут распространяться только среди жителей материкового Китая.

28 января, отвечая на вопросы депутатов в Верховной Раде, Гутцайт заявил, что на зимних Олимпийских играх в Пекине не стоит ожидать много медалей от украинской сборной. 

Теги: спорт, Олимпиада 2022, Министерство молодежи и спорта, Олимпиада, спортсмены, Олимпийские игры, Вадим Гутцайт
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