Министр спорта Украины рассказал, чего ожидает от украинских спортсменов на Олимпиаде в Пекине

"Я ведь адекватный мужчина, понимаю шансы. Из чего состоят наши прогнозы? Из выступлений на чемпионатах Европы и мира. Например, в летних видах на этих чемпионатах было много медалей. Поэтому был и прогноз медалей [на Олимпиаде в Токио]. Я предполагал, что будет 15-16 медалей, а получилось 19", – сказал он.
Министр сообщил, что будет считать провалом для украинских спортсменов на Олимпиаде в Пекине.
"Если не будет никакой медали. В спорте всегда есть пьедестал. Это показатель того, что хоть что-то есть в государстве", – добавил Гутцайт.
Зимние Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4 по 20 февраля.
21 января Национальный олимпийский комитет утвердил состав украинской сборной на игры в Пекине. Страну представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке. Это на 12 атлетов больше, чем на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане 2018.
Как отмечали в Международном олимпийском комитете, в связи с пандемией коронавируса Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Билеты на соревнования в Пекине будут распространяться только среди жителей материкового Китая.
28 января, отвечая на вопросы депутатов в Верховной Раде, Гутцайт заявил, что на зимних Олимпийских играх в Пекине не стоит ожидать много медалей от украинской сборной.