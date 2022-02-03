Украина не получит ни одной медали на Олимпиаде в Пекине – аналитики

Зимние Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4-го по 20 февраля Фото: EPA

По данным аналитиков, наибольшее количество медалей Зимних игр получит Норвегия, на втором месте – Германия, затем идут сборные России, США и Канады. В первой десятке также Швейцария, Нидерланды, Швеция, Франция и Япония.

Таблица опубликована в Twitter Gracenote.

* - Our final #VirtualMedalTable forecast suggests a tight battle between * USA & * Canada for 4th most medals.



If Canada wins more medals than their neighbours,it will be the first time ever that Canada has done this at 2 successive #WinterOlympics. https://t.co/Hp5STQgovq pic.twitter.com/FNxXPFGhiy — Gracenote Olympic (@GracenoteGold) February 2, 2022

По прогнозу The Associated Press, выступление украинских спортсменов в Пекине не будет результативным и не принесет ни одной медали стране, отметило Общественное.

Агентство прогнозирует в медальном зачете победу Норвегии, которая должна получить 41 медаль, на втором месте – США с 39 медалями.

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт 2 февраля сообщил, что будет считать провалом для украинских спортсменов на Олимпиаде в Пекине.

"Если не будет никакой медали. В спорте всегда есть пьедестал. Это показатель того, что хоть что-то есть в государстве", – добавил Гутцайт.