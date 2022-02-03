Украина не получит ни одной медали на Олимпиаде в Пекине – аналитики

По данным аналитиков, наибольшее количество медалей Зимних игр получит Норвегия, на втором месте – Германия, затем идут сборные России, США и Канады. В первой десятке также Швейцария, Нидерланды, Швеция, Франция и Япония.
Таблица опубликована в Twitter Gracenote.
* - Our final #VirtualMedalTable forecast suggests a tight battle between * USA & * Canada for 4th most medals.— Gracenote Olympic (@GracenoteGold) February 2, 2022
If Canada wins more medals than their neighbours,it will be the first time ever that Canada has done this at 2 successive #WinterOlympics. https://t.co/Hp5STQgovq pic.twitter.com/FNxXPFGhiy
По прогнозу The Associated Press, выступление украинских спортсменов в Пекине не будет результативным и не принесет ни одной медали стране, отметило Общественное.
Агентство прогнозирует в медальном зачете победу Норвегии, которая должна получить 41 медаль, на втором месте – США с 39 медалями.
Министр спорта Украины Вадим Гутцайт 2 февраля сообщил, что будет считать провалом для украинских спортсменов на Олимпиаде в Пекине.
"Если не будет никакой медали. В спорте всегда есть пьедестал. Это показатель того, что хоть что-то есть в государстве", – добавил Гутцайт.
На Олимпиаде 2020, которая прошла в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпиады 2020, самое низкое в истории. В то же время Украина вошла в топ-20 по общему количеству наград Олимпиады 2020 – страна на 16-й строчке рейтинга.
Зимние Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4-го по 20 февраля.
21 января Национальный олимпийский комитет утвердил состав украинской сборной на игры в Пекине. Страну представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке. Это на 12 атлетов больше, чем на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане 2018.
Как отмечали в Международном олимпийском комитете, в связи с пандемией коронавируса Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Билеты на соревнования в Пекине будут распространяться только среди жителей материкового Китая.
28 января, отвечая на вопросы депутатов в Верховной Раде, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что на зимних Олимпийских играх в Пекине не стоит ожидать много медалей от украинской сборной.