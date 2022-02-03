ГОРДОН
 
 
СПОРТ

Украина не получит ни одной медали на Олимпиаде в Пекине – аналитики

Зимние Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4-го по 20 февраля
Зимние Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4-го по 20 февраля
Фото: EPA

Аналитический портал Gracenote 2 февраля спрогнозировал, что Украина не получит ни одной медали на Олимпиаде в Пекине. Прогноз опубликовали на портале.

По данным аналитиков, наибольшее количество медалей Зимних игр получит Норвегия, на втором месте – Германия, затем идут сборные России, США и Канады. В первой десятке также Швейцария, Нидерланды, Швеция, Франция и Япония.

Таблица опубликована в Twitter Gracenote.

По прогнозу The Associated Press, выступление украинских спортсменов в Пекине не будет результативным и не принесет ни одной медали стране, отметило Общественное.

Агентство прогнозирует в медальном зачете победу Норвегии, которая должна получить 41 медаль, на втором месте – США с 39 медалями.

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт 2 февраля сообщил, что будет считать провалом для украинских спортсменов на Олимпиаде в Пекине.

"Если не будет никакой медали. В спорте всегда есть пьедестал. Это показатель того, что хоть что-то есть в государстве", – добавил Гутцайт.

Контекст:

На Олимпиаде 2020, которая прошла в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпиады 2020, самое низкое в истории. В то же время Украина вошла в топ-20 по общему количеству наград Олимпиады 2020 – страна на 16-й строчке рейтинга.

Зимние Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4-го по 20 февраля.

21 января Национальный олимпийский комитет утвердил состав украинской сборной на игры в Пекине. Страну представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке. Это на 12 атлетов больше, чем на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане 2018.

Как отмечали в Международном олимпийском комитете, в связи с пандемией коронавируса Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Билеты на соревнования в Пекине будут распространяться только среди жителей материкового Китая.

28 января, отвечая на вопросы депутатов в Верховной Раде, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что на зимних Олимпийских играх в Пекине не стоит ожидать много медалей от украинской сборной.

Теги: Россия, Украина, спорт, Олимпиада 2022, Пекин, Олимпиада, медали, спортсмены, соревнования, Олимпийские игры
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Уже не всякое фото в купальнике заходит на ура". Чехова пожаловалась на количество лайков в Instagram
"Уже не всякое фото в купальнике заходит на ура". Чехова пожаловалась на количество лайков в Instagram
  Ризатдинова: Российские гимнастки, если допускают ошибку, стоят на пьедестале. Им это почему-то сходит с рук. Хотя это нонсенс
  Ризатдинова: Российские гимнастки, если допускают ошибку, стоят на пьедестале. Им это почему-то сходит с рук. Хотя это нонсенс
"Ава, ты в порядке?" 22-летняя дочь Уизерспун снялась с размазанным макияжем
"Ава, ты в порядке?" 22-летняя дочь Уизерспун снялась с размазанным макияжем
"Ого, какая красотка", "Видно душу". Grosu показала, как выглядит в розовом корсете
"Ого, какая красотка", "Видно душу". Grosu показала, как выглядит в розовом корсете
Темнокожая трансгендерная модель впервые стала лицом Victoria’s Secret
Темнокожая трансгендерная модель впервые стала лицом Victoria’s Secret
Альмодовар: В детстве я был окружен женщинами. Они всему меня научили. Делились историями о том, кто забеременел, у кого мог быть инцест
Альмодовар: В детстве я был окружен женщинами. Они всему меня научили. Делились историями о том, кто забеременел, у кого мог быть инцест
Актеры Шайа Лабаф и Миа Гот ждут первенца – СМИ
Актеры Шайа Лабаф и Миа Гот ждут первенца – СМИ
"За пять лет мы многое успели". Осадчая в годовщину свадьбы показала целующегося Горбунова
"За пять лет мы многое успели". Осадчая в годовщину свадьбы показала целующегося Горбунова
"Не спешите радоваться. Вы все – сосиски!" Ефросинина рассказала про диалог с семилетним сыном "о бытие"
"Не спешите радоваться. Вы все – сосиски!" Ефросинина рассказала про диалог с семилетним сыном "о бытие"
  Борисова о Волочковой: Она же пьяненькая абсолютно везде и всегда. Я уже отчаялась ее спасать. Но суд я выиграла
  Борисова о Волочковой: Она же пьяненькая абсолютно везде и всегда. Я уже отчаялась ее спасать. Но суд я выиграла
"Я в шоке от этой красоты". Билли Айлиш снова сменила цвет волос, и ее новое фото собрало больше 9 млн лайков
"Я в шоке от этой красоты". Билли Айлиш снова сменила цвет волос, и ее новое фото собрало больше 9 млн лайков
Мать совершившей самоубийство 30-летней победительницы конкурса красоты Чесли Крист заявила, что дочь вела двойную жизнь
Мать совершившей самоубийство 30-летней победительницы конкурса красоты Чесли Крист заявила, что дочь вела двойную жизнь
30-летняя Петрожицкая о своем звании заслуженной артистки: Я смеялась очень долго
30-летняя Петрожицкая о своем звании заслуженной артистки: Я смеялась очень долго
"На самом деле ребенок у Собчак мой". Чичваркин отреагировал на заявление Шнурова, что сын у телеведущей не от Виторгана
"На самом деле ребенок у Собчак мой". Чичваркин отреагировал на заявление Шнурова, что сын у телеведущей не от Виторгана
"Как обычно, пытались обострить и найти скандальные моменты". Grosu показала Осадчей свой дом в Черновцах
"Как обычно, пытались обострить и найти скандальные моменты". Grosu показала Осадчей свой дом в Черновцах
Рианна впервые подтвердила новость о беременности в Instagram, опубликовав фото округлившегося живота
Рианна впервые подтвердила новость о беременности в Instagram, опубликовав фото округлившегося живота
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
43-летняя Ани Лорак снялась в одном бюстгальтере (150696)
2
"Шкатулочка у него уже слишком большая". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала, как стал выглядеть Юрий Ткач (86642)
3
"Пошла жара", "Совсем шизанулась". Волочкова после расставания с разыскиваемым за терроризм Кузнецовым снялась в прозрачном белье (45938)
4
"Тупо секс", "Что скажет муж?" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук на фото с коллегой показала голую грудь (36740)
5
"Что это с ней?", "Гравитация делает свое дело". Брежнева станцевала в платье с косым декольте (36554)
6
"Выглядит на 30". 46-летняя Лонгория удивила сеть снимком в трусах (34581)
7
"Волочкову за это клеймят позором". 43-летняя Ани Лорак в бикини показала, как поймала волну (26697)
8
Шнуров заявил, что отцом сына Собчак является российский политик Капков. Виторган отреагировал. Видео (25732)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS