Стали известны имена знаменосцев сборной Украины на открытии Олимпиады в Пекине

Назарова и Абраменко понесут флаг Украины на открытии Олимпийских игр Фото: НОК України та олімпійська команда / NOC of Ukraine and the Olympic Team / Facebook

"Прежде всего, это большая честь для меня – нести флаг своей страны, за которую выступаешь, которую прославляешь на каждых стартах. Я об этом давно мечтал и рад, что мне поручили такую ответственную миссию. Чувствую гордость и волнение одновременно", – отметил Абраменко.

По словам Назаровой, она хотела нести флаг Украине еще на открытии предыдущей Олимпиады.

"Еще на зимних Играх в Пхенчхане 2018 я очень стремилась стать знаменосцем, но понимала, что для меня это дебютное соревнование такого уровня. И потому сейчас я очень счастлива разделить столь торжественный момент со своим коллегой по команде и всей Украиной", – сказала Назарова.

Церемония открытия начнется в пятницу, 4 февраля, в 14.00 по киевскому времени. Прямую трансляцию будут вести телеканал "UA:Перший" и сайт "Суспільне спорт".

Александр Абраменко – фристайлист (лыжная акробатика), олимпийский чемпион Пхенчхана 2018. Олимпиада в Пекине станет для него пятой в карьере. Он – единственный олимпийский призер (и чемпион) Украины на предыдущих играх.

Александра Назарова – фигуристка. Вице-чемпионка юношеской Олимпиады 2012. Назарова выступает в паре с Максимом Никитиным, для них это будет вторая Олимпиада в карьере.