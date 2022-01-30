В украинской сборной на Олимпиаде в Пекине подтвердили два случая COVID-19

COVID-19 обнаружили сначала у старшего тренера сборной Юрая Санитры. Положительный результат теста он получил после взятия анализа в аэропорту Пекина 27 января, на следующий день новый тест подтвердил инфекцию.

"Согласно протоколу Игр по противодействию распространению коронавируса, тренера украинской сборной переместили в специальную гостиницу в районе Олимпийского поселка, где он и будет проходить самоизоляцию", – рассказали в НОК.

Санитра будет изолирован в течение семи дней, но закончится изоляция только после двух подряд отрицательных тестов на COVID-19.

Также положительный результат теста на коронавирус получил во время подготовки к Олимпиаде помощник старшего тренера украинских биатлонисток Игорь Ященко.

Он попал в самоизоляцию.

Согласно правилам, все аккредитованные на Олимпиаде лица проходят ежедневные тесты на коронавирус, отмечает Biathlon.com.ua. Остальные члены сборной Украины по биатлону пока получали отрицательные результаты тестов на COVID-19.