В мире подтвердили более 370 млн случаев COVID-19

Умерло от коронавируса 5,66 млн человек.

Самое большое число случаев коронавируса зафиксировано в США (74,2 млн заболевших, 883,9 тыс. умерших), Индии (41 млн заболевших и 494 тыс. умерших) и Бразилии 25,3 млн заболевших, 626,9 тысю умерших).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 30 января подтвердили более 4 млн случаев COVID-19, умерло 100,1 тыс. человек.