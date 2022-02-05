Олимпиада 2022. Украинский прыгун с трамплина пропустил первое выступление

Калиниченко еще не прибыл в Китай для выступлений, перед этим спортсмен пропустил две тренировки в Пекине, его прибытие откладывается до 6 февраля. Спортсмен прибудет на следующий день после квалификации в прыжках с нормального трамплина и не выступит в этой дисциплине.

В случае сдачи отрицательного теста на коронавирус в Пекине он сможет посоревноваться в прыжках с большого трамплина, квалификация которого начнется 11 февраля.