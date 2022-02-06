Украинская команда фигуристов не преодолела квалификацию на Олимпиаде, больше всего очков принесла экс-россиянка

Последним видом в командных соревнованиях была короткая программа, здесь Украину представляла 16-летняя Анастасия Шаботова, которая родилась в Москве и ранее участвовала в соревнованиях в России. На своем дебютном выступлении на Олимпиаде Шаботова заняла седьмое место в короткой программе.

Шаботова принесла своей команде наибольшее количество очков.

В следующий этап командных соревнований прошли пять лучших сборных: олимпийская команда России, США, Япония, Канада, Китай.

Общественное отмечает, что в командных соревнованиях по фигурному катанию Украина не принимала участие восемь лет, и не преодолели квалификацию так же, как и в Сочи 2014.