Олимпиада 2022. Определилась первая чемпионка и призеры

Спортсменка из Норвегии Тереза Йохауг одержала победу с преимуществом в полминуты над серебряным призером – представительницей сборной олимпийского комитета России Наталией Непряевой, бронзовым призером стала Тереза Штадлобер из Австрии.

Украина в этой дисциплине была представлена четырьмя лыжницами – Мариной Анцибор, Юлией Кроль, Викторией Олех и Дарьей Рублевой. Лучший результат показала Анцибор, занявшая 56-е место, Рублева досрочно закончила соревнования, отстав на круг от лидеров.

Контекст:

Зимние Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4-го по 20 февраля.

21 января Национальный олимпийский комитет утвердил состав украинской сборной на игры в Пекине. Страну представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке. Это на 12 атлетов больше, чем на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году.

Как отмечали в Международном олимпийском комитете, в связи с пандемией коронавируса Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Билеты на соревнования в Пекине будут распространяться только среди жителей материкового Китая.

28 января, отвечая на вопросы депутатов в Верховной Раде, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что на зимних Олимпийских играх в Пекине не стоит ожидать много медалей от украинской сборной.