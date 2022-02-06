В России выразили недовольство, что во время выступления их фигуристки в Пекине украинцы не встали

Издание также принялось выяснять отношение к этому у представителей российского спорта, в том числе у директора школы "Самбо-70" в Сочи Рената Лайшева и спортивного пропагандиста Дмитрия Губерниева. Все они отреагировали на инцидент отрицательно.

Валиева в короткой программе заняла первое место, получив 90,18 баллов. Представительница Украины, 16-летняя бывшая россиянка Анастасия Шаботова, – седьмое. Команда Украины не смогла пробиться в следующий этап соревнований в Пекине.

Украинцы по жребию сидят на фигурном катании рядом с россиянами.