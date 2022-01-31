Член олимпийской сборной Украины на вопросы российских журналистов в Пекине отвечал на английском языке

Шмуратко, который выступает в мужском одиночном фигурном катании, на вопрос журналистов, на каком языке он хочет общаться, якобы ответил, что на английском.

"Матч ТВ", на вопросы которого украинец также отвечал на английском, утверждает, что Шмуратко спросили "о рекомендациях относительно общения на русском языке", и он сказал (по-английски): "Все, что я могу, – это делать мою работу здесь".

Eurosport уточняет, что Шмуратко общался с журналистами в Пекине после тренировки. Он говорил, что отвечать на вопросы будет либо на украинском языке, либо на английском.