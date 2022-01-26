ГОРДОН
 
 
СПОРТ

"Такое нельзя прощать". Маркевич прокомментировал запрет украинским спортсменам делать фото с россиянами на Олимпиаде

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Маркевич: О каких совместных фото, братании с россиянами может идти речь, если это страна-агрессор, убивающая твоих братьев и сестер, захватившая твои земли
Маркевич: О каких совместных фото, братании с россиянами может идти речь, если это страна-агрессор, убивающая твоих братьев и сестер, захватившая твои земли
Фото: ЕРА

Заслуженный тренер, бывший наставник сборной Украины по футболу Мирон Маркевич заявил, что не было необходимости запрещать украинским спортсменам делать общие фото и видеозаписи с российскими спортсменами на Олимпиаде в Пекине. Об этом он сказал в комментарии Meta-ratings 26 января.

"Здесь и комментировать особо нечего, и по большому счету не было необходимости в таких указаниях. Каждый должен быть патриотом своей страны и четко знать, где друг, а кто враг", – сказал Маркевич.

Тренер назвал братание с россиянами недопустимым.

"О каких совместных фото, братании с россиянами может идти речь, если это страна-агрессор, убивающая твоих братьев и сестер, захватившая твои земли. Такое нельзя прощать", – подчеркнул он.

Маркевич убежден: лучшим ответом на агрессию России будут победы украинских спортсменов на соревнованиях самого высокого уровня.

Контекст:

Украинским спортсменам рекомендовали избегать представителей России на Олимпиаде в Пекине, которая начинается 4 февраля и будет продолжаться до 20 февраля.

Такие рекомендации связаны со скандалом, в центре которого на летней Олимпиаде оказалась украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих. Выиграв бронзу на Олимпиаде в Токио 7 августа, она обнялась с получившей золото в этой же дисциплине россиянкой Марией Ласицкене. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины, а Ласицкене – капитаном вооруженных сил РФ.

За легкоатлетку вступились другие спортсмены-олимпийцы – каратист Станислав Горуна, борец и нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк. Ее поддержали и в Федерации легкой атлетики Украины.

Магучих, вернувшись из Токио 12 августа, прокомментировала ситуацию. "Я представляю Украину на международном уровне с 2017 года, и я очень горжусь тем, что поднимаю наш флаг и пою гимн", – сказала она. Спортсменка также поблагодарила воинов, которые защищают Украину на фронте, и пояснила, что после финала Олимпиады испытывала такие сильные эмоции, что хотелось "обнять весь мир".

Ласицкене сказала, что "главное, чтобы Ярославе и остальным украинским девочкам было спокойно и комфортно", и подчеркнула: "Никакие заявления не изменят моего теплого отношения и уважения [к украинским спортсменкам]".

В Минобороны Украины пообещали "должным образом ознакомить" спортсменов-военнослужащих с доктриной публичного общения.

Теги: спорт, Мирон Маркевич, Пекин, Олимпиада, запрет, видео, скандал, страна-агрессор, спортсмены, соревнования, фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В продолжении "Секса в большом городе" российских женщин назвали проститутками. Они объявили сериалу бойкот
В продолжении "Секса в большом городе" российских женщин назвали проститутками. Они объявили сериалу бойкот
48-летняя Клум высунула язык и потрусила на камеру пятой точкой под свой трек
48-летняя Клум высунула язык и потрусила на камеру пятой точкой под свой трек
"Наделали печенья формы неказистой". Виторган показал, как провел время с сыном от Собчак
"Наделали печенья формы неказистой". Виторган показал, как провел время с сыном от Собчак
"Вульгарность никого не украшает", "Что это за подруга у вас такая голая?" Поклонники Сумской возмутились образом Тины Кароль
"Вульгарность никого не украшает", "Что это за подруга у вас такая голая?" Поклонники Сумской возмутились образом Тины Кароль
Ван Дамм показал, как отдыхает с чашкой кофе на открытом балконе в Париже. Видео
Ван Дамм показал, как отдыхает с чашкой кофе на открытом балконе в Париже. Видео
55-летняя Джанет Джексон рассказала, как Майкл Джексон оскорблял ее из-за лишнего веса
55-летняя Джанет Джексон рассказала, как Майкл Джексон оскорблял ее из-за лишнего веса
"Контрабас краденый". Финалистка нацотбора на "Евровидение 2022" обвинила своих конкурентов в плагиате. Музыканты рассказали, почему так вышло
"Контрабас краденый". Финалистка нацотбора на "Евровидение 2022" обвинила своих конкурентов в плагиате. Музыканты рассказали, почему так вышло
"Купальник в облипочку лишь оттеняет наготу". 25-летняя Синецкая из "ВИА Гры" показала откровенные пляжные фото
"Купальник в облипочку лишь оттеняет наготу". 25-летняя Синецкая из "ВИА Гры" показала откровенные пляжные фото
Звезда сериала "Школа" Тринчер показала, как ее бойфренд Волошин справляет нужду прямо возле нее
Звезда сериала "Школа" Тринчер показала, как ее бойфренд Волошин справляет нужду прямо возле нее
  Экс-сотрудник СБУ, белорус, участники талант-шоу. Что известно о восьмерке финалистов украинского нацотбора на "Евровидение 2022"
  Экс-сотрудник СБУ, белорус, участники талант-шоу. Что известно о восьмерке финалистов украинского нацотбора на "Евровидение 2022"
"Фигура шикарная", "Хочу". Рианна показала голую грудь и ягодицы в прозрачном белье
"Фигура шикарная", "Хочу". Рианна показала голую грудь и ягодицы в прозрачном белье
  "Бог ему судья". Ефросинина рассказала о человеке, который лишил ее девственности
  "Бог ему судья". Ефросинина рассказала о человеке, который лишил ее девственности
"Милашка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в расстегнутой рубашке засветила голое тело
"Милашка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в расстегнутой рубашке засветила голое тело
Spotify ищет продюсера для шоу принца Гарри и его жены Меган. Супруги самостоятельно смогли снять только один эпизод
Spotify ищет продюсера для шоу принца Гарри и его жены Меган. Супруги самостоятельно смогли снять только один эпизод
"Без трусов, что ли?", "Сексуальный контент 18+". Голый Лазарев снялся под водопадом
"Без трусов, что ли?", "Сексуальный контент 18+". Голый Лазарев снялся под водопадом
  Пивоваров назвал имена двух певцов и одной певицы, которых считает самыми популярными в Украине
  Пивоваров назвал имена двух певцов и одной певицы, которых считает самыми популярными в Украине
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Там такой пельмень, что не помещается в трусы", "Бабушкин вареник". Каменских показала промежность перед камерой (243976)
2
39-летняя Мейхер выставила на обозрение грудь и показала татуировку в интимном месте (133266)
3
Павлик заявил, что 24-летняя дочь цыганского барона, предсказавшая Потапу на шоу "Голос країни" скорое отцовство, – его крестница (122709)
4
"Сиськи норм", "Я бы тебя съел". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару позировала в "голом" наряде (112080)
5
"Она перестала общаться. Вернулась, когда узнала, что я беременна". 40-летняя Тоня Матвиенко рассказала об отношениях с 23-летней дочерью (93675)
6
Каменских выставила на обозрение голый пах и грудь (85241)
7
"Простудишь попу и гнездышко". Никитюк в снегу развела ноги перед камерой (82823)
8
"Видосы 18+ надо в кровати смотреть". Асмус снялась в ванной и рассказала, как утопила свой ноутбук (57768)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS