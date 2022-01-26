"Такое нельзя прощать". Маркевич прокомментировал запрет украинским спортсменам делать фото с россиянами на Олимпиаде

Маркевич: О каких совместных фото, братании с россиянами может идти речь, если это страна-агрессор, убивающая твоих братьев и сестер, захватившая твои земли Фото: ЕРА

"Здесь и комментировать особо нечего, и по большому счету не было необходимости в таких указаниях. Каждый должен быть патриотом своей страны и четко знать, где друг, а кто враг", – сказал Маркевич.

Тренер назвал братание с россиянами недопустимым.

"О каких совместных фото, братании с россиянами может идти речь, если это страна-агрессор, убивающая твоих братьев и сестер, захватившая твои земли. Такое нельзя прощать", – подчеркнул он.

Маркевич убежден: лучшим ответом на агрессию России будут победы украинских спортсменов на соревнованиях самого высокого уровня.