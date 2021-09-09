Магучих снова сфотографировалась с россиянкой Ласицкене. С ними – украинка Геращенко и еще три спортсменки

Предыдущее фото Магучих (на снимке) с Ласицкене стало поводом для скандала Фото: ЕРА

Это селфи, которое сделала польская легкоатлетка Камила Лицвинко (ближе всех к объективу), снимок выложила в Instagram другая спортсменка – австралийская прыгунья Элинор Паттерсон (первая слева).

Магучих, которая занимает первое место в мировом рейтинге по прыжкам высоту (на фото – первая справа), стоит рядом с Ласицкене. Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко – по правую руку от Ласицкене.

За спинами Магучих и Ласицкене – австралийская прыгунья Никола Макдермотт.

Спортсменки сфотографированы без флагов и не на пьедестале.

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Снимок, как сообщила Паттерсон, сделан во время финала соревнований "Бриллиантовой лиги". Магучих там завоевала серебро.