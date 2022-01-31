Украинская спортсменка, ранее выступавшая за РФ, в Пекине отказалась давать интервью российскому СМИ

16-летняя Шаботова проводила в Пекине предолимпийскую тренировку, на которой ее якобы поддерживал журналист "Спорт-Экспресс". Однако на его просьбу об интервью спортсменка ответила: "Нет, извините".

Российское издание подчеркивает, что Шаботова сказала это на русском языке.

Шаботова родилась в Москве и принимала участие во внутрироссийских соревнованиях. В 2019 году получила разрешение сменить спортивное гражданство и стала выступать за сборную Украины. Является чемпионкой Украины в одиночном катании в 2020-м и 2021 году.