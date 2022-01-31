Украинская спортсменка, ранее выступавшая за РФ, в Пекине отказалась давать интервью российскому СМИ

16-летняя Шаботова проводила в Пекине предолимпийскую тренировку, на которой ее якобы поддерживал журналист "Спорт-Экспресс". Однако на его просьбу об интервью спортсменка ответила: "Нет, извините".
Российское издание подчеркивает, что Шаботова сказала это на русском языке.
Шаботова родилась в Москве и принимала участие во внутрироссийских соревнованиях. В 2019 году получила разрешение сменить спортивное гражданство и стала выступать за сборную Украины. Является чемпионкой Украины в одиночном катании в 2020-м и 2021 году.
24 января министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, что украинским спортсменам рекомендовали на Олимпиаде в Пекине не контактировать с представителем Олимпийского комитета России. "Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны стоять вместе, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе", – сказал он.
31 января стало известно, что член олимпийской сборной Украины по фигурному катанию Иван Шмуратко на вопросы российских СМИ, заданные в Пекине на русском языке, отвечал на английском.
Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4-го по 20 февраля.