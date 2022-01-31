В Пекине за сутки обнаружили 37 инфицированных коронавирусом среди прибывших на Олимпиаду

Речь идет как о спортсменах, так и о персонале, принимающем участие в Играх.

В частности, 29 января обнаружили 34 новых случая инфицирования, а 30 января – 37. Большинство положительных тестов получили прибывшие в аэропорт Пекина.

Организаторы Олимпиады отмечают, что среди тех, у кого COVID-19 подтвердили в воскресенье, восемь спортсменов и официальных лиц делегаций.

В числе инфицированных оказалась также член Международного олимпийского комитета Эмма Терхо. Ее отправили в изоляцию. При этом Терхо положительно оценила эпидемические протоколы, введенные на Олимпиаде в Пекине. По ее словам, протоколы "работают хорошо".

Reuters отмечает, что Китай в связи с Олимпиадой ввел так называемый "замкнутый цикл", который позволяет участникам олимпийских делегаций перемещаться между жилыми помещениями и спортивными объектами на официальном транспорте, но свободно передвигаться в общественном не разрешает.

COVID-19 обнаружили у двух представителей украинской делегации на играх в Пекине.