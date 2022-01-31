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В России зафиксирован рекордный прирост больных COVID-19. Это 11-й максимум подряд

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Больше всего новых больных COVID-19 выявляют в Москве
Больше всего новых больных COVID-19 выявляют в Москве
Фото: ЕРА

30 января в России подтвердили 124 070 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил специализированный портал минздрава РФ.

Это очередная максимальная суточная заболеваемость в России с начала пандемии.

Рекордные показатели в России фиксируют с 20 января (49,5 тыс. новых случаев за 24 часа), 29 января суточный прирост превысил отметку в 120 тыс.

Скончался в России 30 января 621 пациент с COVID-19.

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили почти 11,9 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло более 331 тыс. больных.

Лидером по заболеваемости является с начала эпидемии Москва – более 2,3 млн случаев COVID-19 и почти 39 тыс. умерших.

В статистику по стране минздрав РФ включает данные из оккупированного Россией Крыма.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 28 января 2022 года, по данным ВОЗ, в мире подтвердили 364,2 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 5,63 млн пациентов с COVID-19. По числу инфицирований коронавирусом Россия находится на шестом месте в мире.

Теги: Россия, эпидемия, Москва, рекорд, Минздрав, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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