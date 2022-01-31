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Ляшко рассказал, как родители могут предотвратить инфицирование детей коронавирусом

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Ляшко призвал украинцев с детьми воздерживаться от посещения мест скопления людей
Ляшко призвал украинцев с детьми воздерживаться от посещения мест скопления людей
Фото: kmu.gov.ua

31 января на онлайн-брифинге министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал правила, которые должны помочь родителям предотвратить инфицирование детей коронавирусом. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Как родители могут предотвратить инфицирование детей коронавирусом? Научите детей регулярно мыть руки с мылом как минимум по 20 секунд. Родители тоже должны выполнять эту процедуру, чтобы быть хорошим примером для детей. Научите детей кашлять и чихать в салфетку или в руку (сгиб локтя), научите их не подходить к больным ближе чем на полтора-два метра", – рассказал министр. 

Он подчеркнул, что заболевшие дети должны оставаться дома, не посещать школы и детсады.  

"Детям и родителям следует воздерживаться от посещения мест скопления людей. Не подвергайте себя и близких опасности. Вакцинируйтесь и будьте здоровы", – призвал министр. 

6,2% всех заболевших коронавирусной инфекцией в Украине составляют дети, сообщали в  Центре общественного здоровья Минздрава 27 января. Учитывая рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей, министерство увеличило количество койко-мест в больницах – для маленьких пациентов выделили почти 4,5 тыс. коек

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

20 января 2022 года Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".

Украина три дня подряд с 26 января обновляла рекорд заболевших в стране за сутки: 26 января это число составило 32,4 тыс., 27 января – 34,4 тыс., 28 января – 37,4 тыс. На выходных число выявленных случаев снизилось до 24–22 тыс. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: дети, школы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус, родители
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