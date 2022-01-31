Ляшко рассказал, как родители могут предотвратить инфицирование детей коронавирусом

"Как родители могут предотвратить инфицирование детей коронавирусом? Научите детей регулярно мыть руки с мылом как минимум по 20 секунд. Родители тоже должны выполнять эту процедуру, чтобы быть хорошим примером для детей. Научите детей кашлять и чихать в салфетку или в руку (сгиб локтя), научите их не подходить к больным ближе чем на полтора-два метра", – рассказал министр.
Он подчеркнул, что заболевшие дети должны оставаться дома, не посещать школы и детсады.
"Детям и родителям следует воздерживаться от посещения мест скопления людей. Не подвергайте себя и близких опасности. Вакцинируйтесь и будьте здоровы", – призвал министр.
6,2% всех заболевших коронавирусной инфекцией в Украине составляют дети, сообщали в Центре общественного здоровья Минздрава 27 января. Учитывая рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей, министерство увеличило количество койко-мест в больницах – для маленьких пациентов выделили почти 4,5 тыс. коек.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.
20 января 2022 года Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".
Украина три дня подряд с 26 января обновляла рекорд заболевших в стране за сутки: 26 января это число составило 32,4 тыс., 27 января – 34,4 тыс., 28 января – 37,4 тыс. На выходных число выявленных случаев снизилось до 24–22 тыс.