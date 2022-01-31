Ляшко рассказал, как родители могут предотвратить инфицирование детей коронавирусом

"Как родители могут предотвратить инфицирование детей коронавирусом? Научите детей регулярно мыть руки с мылом как минимум по 20 секунд. Родители тоже должны выполнять эту процедуру, чтобы быть хорошим примером для детей. Научите детей кашлять и чихать в салфетку или в руку (сгиб локтя), научите их не подходить к больным ближе чем на полтора-два метра", – рассказал министр.

Он подчеркнул, что заболевшие дети должны оставаться дома, не посещать школы и детсады.

"Детям и родителям следует воздерживаться от посещения мест скопления людей. Не подвергайте себя и близких опасности. Вакцинируйтесь и будьте здоровы", – призвал министр.

6,2% всех заболевших коронавирусной инфекцией в Украине составляют дети, сообщали в Центре общественного здоровья Минздрава 27 января. Учитывая рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей, министерство увеличило количество койко-мест в больницах – для маленьких пациентов выделили почти 4,5 тыс. коек.