Стефанчук будет переубеждать парламент решить вопрос об онлайн-голосовании нардепов

Об этом Стефанчук заявил 31 января на брифинге, который транслировался телеканалом "Рада".
По его словам, процедуру онлайн-голосования используют во "всех парламентах мира, кроме Украины".
"Сегодня и парламент Польши использует процедуру онлайн-голосования, учитывая существующие угрозы пандемии. Это Европейский парламент использует. Даже в британском парламенте, считающемся наиболее консервативным в мире, есть процедура, по которой он может принимать некоторые решения по системе онлайн-голосования", – сказал глава Рады.
Стефанчук подчеркнул, что будет переубеждать коллег в парламенте по данному вопросу, чтобы Рада не прекращала свою работу ни при каких обстоятельствах.
1 февраля открывается 7-я сессия Верховной Рады Украины IX созыва. Ожидается, что парламент посетят президент Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией Рада 27 января отказалась от ряда сессионных заседаний. В частности, 1 февраля состоится пленарное заседание парламента, а со 2-го по 4 февраля, согласно принятому календарному плану, нардепы будут работать в комитетах. Также всю вторую неделю – с 8-го по 11 февраля – сессионных заседаний не будет, вместо этого запланированы заседания парламентских комитетов, временных следственных и специальных комиссий, депутатских фракций.
Стефанчук уверен, что Рада соберется на внеочередное заседание в любой момент в случае экстраординарного события.
В конце октября прошлого года американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
К 28 января 2022 года, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.