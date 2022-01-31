Стефанчук будет переубеждать парламент решить вопрос об онлайн-голосовании нардепов

Процедуру онлайн-голосования используют во "всех парламентах мира, кроме Украины", отметил Стефанчук Фото: rada.gov.ua

Об этом Стефанчук заявил 31 января на брифинге, который транслировался телеканалом "Рада".

По его словам, процедуру онлайн-голосования используют во "всех парламентах мира, кроме Украины".

"Сегодня и парламент Польши использует процедуру онлайн-голосования, учитывая существующие угрозы пандемии. Это Европейский парламент использует. Даже в британском парламенте, считающемся наиболее консервативным в мире, есть процедура, по которой он может принимать некоторые решения по системе онлайн-голосования", – сказал глава Рады.

Стефанчук подчеркнул, что будет переубеждать коллег в парламенте по данному вопросу, чтобы Рада не прекращала свою работу ни при каких обстоятельствах.