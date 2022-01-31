Стефанчук уверен, что Рада соберется на внеочередное заседание в любой момент в случае экстраординарного события

"Если будет какое-то экстраординарное, не дай бог, событие, парламент готов 24/7 собраться – в любой момент, поскольку мы входим уже в новую сессию и в случае необходимости внеочередного заседания оно будет созвано немедленно", – сказал Стефанчук.

По его словам, на случай возникновения экстраординарных ситуаций в стране для нардепов предусмотрен план действий.

"Если не будет интернета… если связь исчезает и так далее, есть соответствующие пакеты у депутатов – они под секретным грифом, под секретным режимом. Они их открывают, и там написано, если "падает" связь, то ты делаешь: первое, второе, третье… когда собираемся в Верховной Раде. Это все прописано", – отметил глава Рады.

24 января Стефанчук говорил, что Рада готова к любому развитию событий в случае вторжения РФ.

1 февраля открывается 7-я сессия Верховной Рады Украины IX созыва. Ожидается, что парламент посетят президент Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией Рада 27 января отказалась от ряда сессионных заседаний. В частности, 1 февраля состоится пленарное заседание парламента, а со 2-го по 4 февраля, согласно принятому календарному плану, нардепы будут работать в комитетах. Также всю вторую неделю – с 8-го по 11 февраля – сессионных заседаний не будет, вместо этого запланированы заседания парламентских комитетов, временных следственных и специальных комиссий, депутатских фракций.