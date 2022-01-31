Премьер Польши хочет присутствовать на открытии 7-й сессии IX созыва Верховной Рады Украины – Стефанчук

Об этом в ходе заседания согласительного совета 31 января рассказал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Я хочу сообщить, что председатель Совета министров Республики Польша Матеуш Моравецкий просит о возможности присутствовать на открытии 7-й сессии. Думаю, что возражений не будет", – сказал Стефанчук.
По его словам, сейчас, на фоне сообщений о возможном вторжении РФ, отмечается чрезвычайно высокий уровень запросов со стороны парламентариев иностранных государств – в первую очередь из европейских стран (Польши, Литвы) – на посещение Украины для ее поддержки.
"Все мировые парламенты солидаризируются с Украиной в это время", – отметил Стефанчук.
Глава Рады рассказал, что 1 февраля в заседании парламента ожидают участия президента Украины Владимира Зеленского, ему направили соответствующее приглашение.
Первый визит премьера Моравецкого в Украину 1 февраля анонсировал спикер польского правительства Петр Мюллер. Планируется, что Моравецкий в Киеве встретится с Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Верховная Рада в 2021 году ушла на зимние каникулы 17 декабря. Тогда календарный план тоже изменили и пленарных заседаний не было пять недель – до 24 января 2022 года. Эти каникулы были самыми длинными за 10 лет, отмечали в Комитете избирателей Украины.
Стефанчук сообщил 31 января, что COVID-19 болеют более 100 нардепов и сотрудников аппарата Верховной Рады.
Из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией Рада 27 января отказалась от ряда сессионных заседаний. В частности, 1 февраля состоится пленарное заседание парламента, а со 2-го по 4 февраля, согласно принятому календарному плану, нардепы будут работать в комитетах. Также всю вторую неделю – с 8-го по 11 февраля сессионных заседаний не будет, вместо этого запланированы заседания парламентских комитетов, временных следственных и специальных комиссий, а также депутатских фракций.