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ПОЛИТИКА

Премьер Польши хочет присутствовать на открытии 7-й сессии IX созыва Верховной Рады Украины – Стефанчук

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Стефанчук считает, что возражений относительно присутствия Моравецкого (на фото) в Раде не будет
Стефанчук считает, что возражений относительно присутствия Моравецкого (на фото) в Раде не будет
Фото: EPA

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий изъявил желание присутствовать на открытии 7-й сессии Верховной Рады Украины IX созыва 1 февраля.

Об этом в ходе заседания согласительного совета 31 января рассказал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я хочу сообщить, что председатель Совета министров Республики Польша Матеуш Моравецкий просит о возможности присутствовать на открытии 7-й сессии. Думаю, что возражений не будет", – сказал Стефанчук.

По его словам, сейчас, на фоне сообщений о возможном вторжении РФ, отмечается чрезвычайно высокий уровень запросов со стороны парламентариев иностранных государств – в первую очередь из европейских стран (Польши, Литвы) – на посещение Украины для ее поддержки.

"Все мировые парламенты солидаризируются с Украиной в это время", – отметил Стефанчук.

Глава Рады рассказал, что 1 февраля в заседании парламента ожидают участия президента Украины Владимира Зеленского, ему направили соответствующее приглашение.

Первый визит премьера Моравецкого в Украину 1 февраля анонсировал спикер польского правительства Петр Мюллер. Планируется, что Моравецкий в Киеве встретится с Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Контекст:

Верховная Рада в 2021 году ушла на зимние каникулы 17 декабря. Тогда календарный план тоже изменили и пленарных заседаний не было пять недель – до 24 января 2022 года. Эти каникулы были самыми длинными за 10 лет, отмечали в Комитете избирателей Украины.

Стефанчук сообщил 31 января, что COVID-19 болеют более 100 нардепов и сотрудников аппарата Верховной Рады.

Из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией Рада 27 января отказалась от ряда сессионных заседаний. В частности, 1 февраля состоится пленарное заседание парламента, а со 2-го по 4 февраля, согласно принятому календарному плану, нардепы будут работать в комитетах. Также всю вторую неделю – с 8-го по 11 февраля сессионных заседаний не будет, вместо этого запланированы заседания парламентских комитетов, временных следственных и специальных комиссий, а также депутатских фракций.

Теги: Верховная Рада, Украина, Польша, правительство, парламент, визит, премьер-министр, Матеуш Моравецкий, Руслан Стефанчук, спикер, заседание, открытие
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