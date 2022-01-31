Премьер Польши хочет присутствовать на открытии 7-й сессии IX созыва Верховной Рады Украины – Стефанчук

Стефанчук считает, что возражений относительно присутствия Моравецкого (на фото) в Раде не будет Фото: EPA

Об этом в ходе заседания согласительного совета 31 января рассказал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я хочу сообщить, что председатель Совета министров Республики Польша Матеуш Моравецкий просит о возможности присутствовать на открытии 7-й сессии. Думаю, что возражений не будет", – сказал Стефанчук.

По его словам, сейчас, на фоне сообщений о возможном вторжении РФ, отмечается чрезвычайно высокий уровень запросов со стороны парламентариев иностранных государств – в первую очередь из европейских стран (Польши, Литвы) – на посещение Украины для ее поддержки.

"Все мировые парламенты солидаризируются с Украиной в это время", – отметил Стефанчук.

Глава Рады рассказал, что 1 февраля в заседании парламента ожидают участия президента Украины Владимира Зеленского, ему направили соответствующее приглашение.

Первый визит премьера Моравецкого в Украину 1 февраля анонсировал спикер польского правительства Петр Мюллер. Планируется, что Моравецкий в Киеве встретится с Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.