Зеленского ждут в парламенте на открытии 7-й сессии IX созыва Верховной Рады Украины – Стефанчук

Об этом в ходе заседания согласительного совета 31 января рассказал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Завтра у нас состоится открытие очередной – 7-й – сессии Верховной Рады, IX созыва… Мы направили письма всем: и президенту Украины, и другим лицам, которые в соответствии с регламентом приглашаются на открытие сессии", – сказал спикер парламента.

Стефанчук отметил, что 1 февраля состоится пленарное заседание парламента, а со 2-го по 4 февраля, согласно принятому календарному плану, нардепы будут работать в комитетах.