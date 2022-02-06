Австралийской керлингистке с положительным тестом на COVID-19 разрешили продолжить борьбу за медали Олимпиады

Решение было принято на срочном заседании медицинской экспертной группы в Пекине.

В НОК Австралии отметили, что перед этим специалисты изучили анализы Гилл и сделали вывод, что они "находятся в допустимом диапазоне".

Известно, что Гилл заразилась COVID-19 еще перед началом олимпийских соревнований, при этом у нее чередовались положительные и отрицательные результаты тестов на коронавирус.

Австралийские керлингисты провели со 2 февраля семь поединков на Олимпиаде. Всего паре осталось провести две игры. 6 февраля Гилл и Хьюитт выиграли у сборной Швейцарии 9:6 и выигрывают у Канады со счетом 6:0.