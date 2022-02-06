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Австралийской керлингистке с положительным тестом на COVID-19 разрешили продолжить борьбу за медали Олимпиады

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Тесты Гилл давали разные результаты
Тесты Гилл давали разные результаты
Фото: ЕРА

Австралийским керлингистам Тали Гилл и Дину Хьюитту позволили продолжить участие в смешанном парном разряде зимних Олимпийских игр в Пекине, несмотря на положительные тесты на коронавирус у Гилл. Об этом 6 февраля проинформировал национальный олимпийский комитет (НОК) Австралии.

Решение было принято на срочном заседании медицинской экспертной группы в Пекине.

В НОК Австралии отметили, что перед этим специалисты изучили анализы Гилл и сделали вывод, что они "находятся в допустимом диапазоне".

Известно, что Гилл заразилась COVID-19 еще перед началом олимпийских соревнований, при этом у нее чередовались положительные и отрицательные результаты тестов на коронавирус.

Австралийские керлингисты провели со 2 февраля семь поединков на Олимпиаде. Всего паре осталось провести две игры. 6 февраля Гилл и Хьюитт выиграли у сборной Швейцарии 9:6 и выигрывают у Канады со счетом 6:0.

Контекст:

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля.

В связи с пандемией коронавируса Олимпиада проходит без иностранных болельщиков. Билеты на соревнования в Пекине распространялись только среди жителей материкового Китая.

Теги: Китай, медицина, Австралия, Олимпиада 2022, НОК, Пекин, Олимпиада, соревнования, керлинг, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Олимпийские игры, коронавирус
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