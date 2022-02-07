Тренер Семеренко объяснил, почему биатлонистка не финишировала в индивидуальной гонке

После гонки главный тренер женской сборной по биатлону Урош Велепец рассказал, что произошло с Семеренко.
"Не хватило воздуха. Начала хороший первый круг, но потом холодный воздух. У нее есть незначительная аллергия на холод. Она захлебнулась, хотела пробежать, но уже не было смысла. Надо было раньше сойти с трассы, но она боролась до конца", – отметил тренер.
По его словам, сейчас спортсменке лучше, ею занимаются врачи.
"Падения? Нет, не было, просто не могла бежать. Возник спазм, и она не смогла бежать", – уточнил Велепец.
Он не уточнил, будет ли Семеренко готовиться к спринту.
Украинская биатлонистка Юлия Джима 7 февраля заняла 10-е место в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине. Следом за ней финишировала еще одна украинка – Ирина Петренко. Еще две представительницы Украины не доехали до финиша – Семеренко стало плохо на дистанции, а Дарья Блашко пропустила старт из-за коронавируса.
Зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4-го по 20 февраля.
21 января Национальный олимпийский комитет утвердил состав украинской сборной на игры в Пекине. Страну представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке. Это на 12 атлетов больше, чем на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году.
Как отмечали в Международном олимпийском комитете, в связи с пандемией коронавируса Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Билеты на соревнования в Пекине будут распространяться только среди жителей материкового Китая.
28 января, отвечая на вопросы депутатов в Верховной Раде, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что на зимних Олимпийских играх в Пекине не стоит ожидать много медалей от украинской сборной.