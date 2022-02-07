Тренер Семеренко объяснил, почему биатлонистка не финишировала в индивидуальной гонке

После гонки главный тренер женской сборной по биатлону Урош Велепец рассказал, что произошло с Семеренко.

"Не хватило воздуха. Начала хороший первый круг, но потом холодный воздух. У нее есть незначительная аллергия на холод. Она захлебнулась, хотела пробежать, но уже не было смысла. Надо было раньше сойти с трассы, но она боролась до конца", – отметил тренер.

По его словам, сейчас спортсменке лучше, ею занимаются врачи.

"Падения? Нет, не было, просто не могла бежать. Возник спазм, и она не смогла бежать", – уточнил Велепец.

Он не уточнил, будет ли Семеренко готовиться к спринту.

Украинская биатлонистка Юлия Джима 7 февраля заняла 10-е место в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине. Следом за ней финишировала еще одна украинка – Ирина Петренко. Еще две представительницы Украины не доехали до финиша – Семеренко стало плохо на дистанции, а Дарья Блашко пропустила старт из-за коронавируса.