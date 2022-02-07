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Тренер Семеренко объяснил, почему биатлонистка не финишировала в индивидуальной гонке

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Семеренко из-за спазма не смогла бежать дистанцию
Семеренко из-за спазма не смогла бежать дистанцию
Фото: Біатлон майбутнього / Facebook

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко 7 февраля не финишировала в индивидуальной гонке на Олимпиаде 2022 в Пекине, она снялась с третьего круга и покинула трассу с помощью персонала сборной Украины. Об этом сообщило Общественное.

После гонки главный тренер женской сборной по биатлону Урош Велепец рассказал, что произошло с Семеренко.

"Не хватило воздуха. Начала хороший первый круг, но потом холодный воздух. У нее есть незначительная аллергия на холод. Она захлебнулась, хотела пробежать, но уже не было смысла. Надо было раньше сойти с трассы, но она боролась до конца", – отметил тренер.

По его словам, сейчас спортсменке лучше, ею занимаются врачи.

"Падения? Нет, не было, просто не могла бежать. Возник спазм, и она не смогла бежать", – уточнил Велепец.

Он не уточнил, будет ли Семеренко готовиться к спринту.

Украинская биатлонистка Юлия Джима 7 февраля заняла 10-е место в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине. Следом за ней финишировала еще одна украинка – Ирина Петренко. Еще две представительницы Украины не доехали до финиша – Семеренко стало плохо на дистанции, а Дарья Блашко пропустила старт из-за коронавируса.

Контекст:

Зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4-го по 20 февраля.

21 января Национальный олимпийский комитет утвердил состав украинской сборной на игры в Пекине. Страну представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке. Это на 12 атлетов больше, чем на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году.

Как отмечали в Международном олимпийском комитете, в связи с пандемией коронавируса Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Билеты на соревнования в Пекине будут распространяться только среди жителей материкового Китая.

28 января, отвечая на вопросы депутатов в Верховной Раде, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что на зимних Олимпийских играх в Пекине не стоит ожидать много медалей от украинской сборной.

Теги: Украина, биатлон, Олимпиада 2022, Пекин, Олимпиада, воздух, Валентина Семеренко, соревнования, Юлия Джима, Дарья Блашко, Олимпийские игры
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