Российским фигуристам, победившим в командном турнире Олимпиады 2022, не отдали золотые медали

Зимняя Олимпиада 2022 проходит в Пекине с 4-го по 20 февраля Фото: ЕРА

Она должна была состояться 8 февраля, но незадолго до начала объявили, что церемония в назначенное время не состоится.

В пресс-службе МОК заявили, что возникла ситуация, требующая юридической консультации с Международным союзом конькобежцев, но не назвали причину переноса. Новая дата награждения также не была названа.

Inside the Games сообщило со ссылкой на источник в МОК, что проблема связана с тестом на допинг, который был сдан накануне Олимпиады одним из спортсменов.

Сообщения о переносе церемонии спровоцировали слухи о возможных причинах этого решения. Пресс-секретарь Олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что дополнительная информация появится в течение дня.

"Поскольку это имеет юридические последствия, я не могу много говорить об этом на данном этапе. Это новая проблема. Надеюсь, мы сообщим вам об этом позже", – уточнил он.

Если информация о допинге подтвердится, российскую сборную могут дисквалифицировать и отменить результат командного турнира. Золотая медаль в этом случае перейдет команде США.