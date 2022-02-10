Награждение российских фигуристов на Олимпиаде отложили из-за допинг-пробы "сенсации Игр" Валиевой – СМИ

7 февраля команда российские фигуристы выиграли командные соревнования. Церемония награждения должна была пройти в тот же день, но ее перенесли на 8 февраля, а затем – на неопределенный срок.
Журналисты, ссылаясь на источники, писали, что проблема связана с тестом на допинг для одного из спортсменов. 9 февраля стало известно, что речь о Валиевой, которую называют "российской сенсацией". Как сообщала пресс-служба Олимпиады, девушка стала первой фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх.
HISTORY MADE!— Olympics (@Olympics) February 7, 2022
15-year-old Kamila Valieva becomes the first woman to land a quadruple jump at an Olympic Games. * #Beijing2022 #figureskating pic.twitter.com/zHxRiETNfi
При этом, согласно Всемирному антидопинговому кодексу, если Валиева действительно нарушила антидопинговые правила, ее имя нельзя будет официально предать огласке, так как она младше 16 лет. Кроме того, из-за возраста наказание для спортсменки могут смягчить.
"Спорт-Экспресс" со ссылкой на источники сообщил, что в пробе фигуристки нашли препарат для лечения кардиологических заболеваний. Источник издания "Чемпионат" отметил, что обнаруженное вещество не влияет на результативность спортсмена, но все же официально запрещено. По информации источников РБК и "Коммерсанта", это препарат триметазидин.
На данный момент юристы Олимпийского комитета России и Международного олимпийского комитета ведут расследование случившегося. Как отмечал "Спорт-Экспресс", официальное заявление МОК на эту тему ожидалось 10 февраля в 13.00 по пекинскому времени. Однако пока олимпийские чиновники никак не комментируют ситуацию.
Зимняя Олимпиада 2022 проходит с 4-го по 20 февраля.
Российская сборная выступает на Играх без национального флага, гимна и называния страны из-за санкций, наложенных на РФ МОК после допингового скандала.
"Санкции истекают через полгода после Олимпийских игр в Пекине, но если МОК посчитает, что в нашей стране не борются с допингом должным образом, то их могут и продлить", – уточнило mkSport.