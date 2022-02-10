Награждение российских фигуристов на Олимпиаде отложили из-за допинг-пробы "сенсации Игр" Валиевой – СМИ

7 февраля команда российские фигуристы выиграли командные соревнования. Церемония награждения должна была пройти в тот же день, но ее перенесли на 8 февраля, а затем – на неопределенный срок.

Журналисты, ссылаясь на источники, писали, что проблема связана с тестом на допинг для одного из спортсменов. 9 февраля стало известно, что речь о Валиевой, которую называют "российской сенсацией". Как сообщала пресс-служба Олимпиады, девушка стала первой фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх.

HISTORY MADE!



15-year-old Kamila Valieva becomes the first woman to land a quadruple jump at an Olympic Games. * #Beijing2022 #figureskating pic.twitter.com/zHxRiETNfi — Olympics (@Olympics) February 7, 2022

При этом, согласно Всемирному антидопинговому кодексу, если Валиева действительно нарушила антидопинговые правила, ее имя нельзя будет официально предать огласке, так как она младше 16 лет. Кроме того, из-за возраста наказание для спортсменки могут смягчить.

"Спорт-Экспресс" со ссылкой на источники сообщил, что в пробе фигуристки нашли препарат для лечения кардиологических заболеваний. Источник издания "Чемпионат" отметил, что обнаруженное вещество не влияет на результативность спортсмена, но все же официально запрещено. По информации источников РБК и "Коммерсанта", это препарат триметазидин.

На данный момент юристы Олимпийского комитета России и Международного олимпийского комитета ведут расследование случившегося. Как отмечал "Спорт-Экспресс", официальное заявление МОК на эту тему ожидалось 10 февраля в 13.00 по пекинскому времени. Однако пока олимпийские чиновники никак не комментируют ситуацию.