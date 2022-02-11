Скандал на Олимпиаде. В допинг-пробе российской фигуристки Валиевой обнаружили запрещенный препарат

Решение о том, продолжит ли Валиева выступать на Олимпиаде, должно быть принято до 15 февраля Фото: ЕРА

Сообщается, что допинг-пробу у Валиевой взяли 25 декабря 2021 года. Лаборатория, аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), сообщила 8 февраля, в день открытия Олимпиады в Пекине, о найденном в тесте триметазидине – препарате, принадлежащем к классу S4.4 "Запрещенного списка ВАДА 2021".

После этого спортсменку в соответствии с регламентом временно отстранили от соревнований.

Олимпийский комитет России в связи с этим обнародовал заявление о том, что "допинг-проба спортсменки, которая дала положительный результат, не относится к периоду проведения Олимпийских игр".

Валиева обжаловала свое отстранение, и 9 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отменило временное отстранение и позволило ей продолжить участие в Олимпиаде, говорится в сообщении ІТА.

Отмечается, что 11 февраля ВАДА решило подать апелляцию в Международный спортивный арбитраж на решение об отмене временного отстранения Валиевой.

Решение о том, продолжит ли российская фигуристка выступать на Олимпиаде, должно быть принято до 15 февраля – начала соревнований в женском одиночном катании, сообщает ІТА.

Спортивный журналист британского издания Daily Mail Риат Аль-Самаррай, находящийся в Пекине на Олимпиаде, спросил Валиеву о допинге. Об этом он написал 11 февраля в Twitter.

"Спросил Камилу Валиеву, чиста ли она, когда она проходила микст-зону. Она закрыла лицо капюшоном и не остановилась, чтобы ответить. Российские журналисты были очень недовольны вопросом и фотографировали мою аккредитацию", – написал журналист.

Asked Kamila Valieva if she was clean as she passed through the mixed zone. She was covering her face with her hood and didn’t stop or answer. Russian reporters very unhappy with the question, taking pics of my accreditation. — Riath Al-Samarrai (@riathalsam) February 11, 2022