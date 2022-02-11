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Скандал на Олимпиаде. В допинг-пробе российской фигуристки Валиевой обнаружили запрещенный препарат

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Решение о том, продолжит ли Валиева выступать на Олимпиаде, должно быть принято до 15 февраля
Решение о том, продолжит ли Валиева выступать на Олимпиаде, должно быть принято до 15 февраля
Фото: ЕРА

В допинг-пробе члена команды Олимпийского комитета России по фигурному катанию Камилы Валиевой нашли запрещенный препарат – триметазидин. Об этом говорится в отчете Международного агентства по допинг-тестированию (ITA), опубликованном 11 февраля.

Сообщается, что допинг-пробу у Валиевой взяли 25 декабря 2021 года. Лаборатория, аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), сообщила 8 февраля, в день открытия Олимпиады в Пекине, о найденном в тесте триметазидине – препарате, принадлежащем к классу S4.4 "Запрещенного списка ВАДА 2021".

После этого спортсменку в соответствии с регламентом временно отстранили от соревнований.

Олимпийский комитет России в связи с этим обнародовал заявление о том, что "допинг-проба спортсменки, которая дала положительный результат, не относится к периоду проведения Олимпийских игр".

Валиева обжаловала свое отстранение, и 9 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отменило временное отстранение и позволило ей продолжить участие в Олимпиаде, говорится в сообщении ІТА.

Отмечается, что 11 февраля ВАДА решило подать апелляцию в Международный спортивный арбитраж на решение об отмене временного отстранения Валиевой.

Решение о том, продолжит ли российская фигуристка выступать на Олимпиаде, должно быть принято до 15 февраля – начала соревнований в женском одиночном катании, сообщает ІТА.

Спортивный журналист британского издания Daily Mail Риат Аль-Самаррай, находящийся в Пекине на Олимпиаде, спросил Валиеву о допинге. Об этом он написал 11 февраля в Twitter.

"Спросил Камилу Валиеву, чиста ли она, когда она проходила микст-зону. Она закрыла лицо капюшоном и не остановилась, чтобы ответить. Российские журналисты были очень недовольны вопросом и фотографировали мою аккредитацию", – написал журналист.

Контекст:

Зимняя Олимпиада 2022 проходит с 4-го по 20 февраля.

Российская сборная выступает на Играх без национального флага, гимна и названия страны из-за санкций, наложенных на РФ МОК после допингового скандала.

"Санкции истекают через полгода после Олимпийских игр в Пекине, но если МОК посчитает, что в нашей стране не борются с допингом должным образом, то их могут и продлить", – уточнило mkSport.

7 февраля российские фигуристы выиграли командные соревнования. Церемония награждения должна была пройти в тот же день, но ее перенесли на 8 февраля, а затем – на неопределенный срок.

Журналисты, ссылаясь на источники, писали, что проблема связана с тестом на допинг для одного из спортсменов. 9 февраля стало известно, что речь идет о Валиевой, которую называют "российской сенсацией". Как сообщала пресс-служба Олимпиады, девушка стала первой фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх.

Теги: Россия, спорт, Олимпиада 2022, Пекин, Олимпиада, запрет, допинг, скандал, апелляция, спортсмены, соревнования, ВАДА, РУСАДА, девушка
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