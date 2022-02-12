Власти еще восьми стран призвали своих граждан покинуть Украину на фоне угрозы вторжения РФ

Министерство иностранных дел Великобритании советует своим гражданам воздержаться от любых поездок в Украину.

"Граждане Великобритании, которые в настоящее время находятся в Украине, должны уехать сейчас, пока еще доступны коммерческие средства", – говорится в сообщении.

Аналогичную рекомендацию опубликовал и МИД Израиля. Ведомство также приняло решение эвакуировать семьи израильских дипломатов и сотрудников посольства.

МИД Дании советует своим гражданам выехать из Украины и опасается, что в ближайшее время могут быть раскуплены все билеты на выезд из страны.

"Если вы решите остаться в Украине, вы делаете это на свой страх и риск", – отметило ведомство и дало несколько советов, что делать датчанами, все-таки решившим остаться.

Ознакомиться с рекомендациями МИД страны призвала и премьер Дании Метте Фредериксен в своем Facebook.

Аналогичные призывы покинуть Украину звучат и от властей Латвии, Эстонии и Севереной Македонии. А МИД Норвегии рекомендует не только покинуть Украину, но и воздержаться от поездок также в Россию и Беларусь. Тем, кто находится в РФ, также советуют не находиться на расстоянии 250 км от границы с Украиной.

Призывает своих граждан временно уехать из Украины и МИД Черногории. Radio Slobodna Evropa отмечает, что в посольство Черногории в Украине по этому поводу уже обратились около 20 человек, и эта цифра, скорее всего, не окончательная.