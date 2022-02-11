Украина потребовала у РФ разъяснений о скоплении войск у границы – Кулеба

Министр отметил, что Украина официально применила механизм уменьшения опасности, предусмотрен разделом III Венского документа.
We have officially triggered the risk reduction mechanism in accordance with para. III of the Vienna Document, and requested Russia to provide detailed explanations on military activities in the areas adjacent to the territory of Ukraine and in the temporarily occupied Crimea 1/4— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 11, 2022
"Согласно положениям Венского документа, Россия должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить дату ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований; также типы вооружений и военной техники, участвующие в ней", – написал Кулеба.
According to the Vienna Document, Russia needs to provide detailed explanation on the objectives, precise location and dates of completion of its military activities, as well as designation, subordination, number and types of formations, as well as types of equipment involved 2/4— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 11, 2022
Глава МИД заявил, что Украина предоставляет РФ на ответ 48 часов, если она этого не сделает или предоставит недостаточную или ненадлежащую информацию, то Киев обратится к другим странам – участницам Венского документа для созыва чрезвычайной встречи, на которой Москве придется предоставить разъяснения.
Russia has 48 hours to reply. In case of absence of reply or its insufficiency/irrelevance, Ukraine will address Russia, as well as other participating states of the Vienna Document, in order to convene an extraordinary meeting where Russia will have to provide explanations 3/4— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 11, 2022
"Мы продолжим и в дальнейшем использовать все дипломатические возможности для обеспечения безопасности Украины", – добавил Кулеба.
We will keep using all diplomatic means to ensure security of Ukraine 4/4— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 11, 2022
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. 8 февраля 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. В конце января он заявлял, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 9 февраля заявил, что шансы на дипломатическое урегулирование кризиса есть.
29 декабря президент РФ Владимир Путин и считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко подтвердили планы о проведении совместных военных учений российских и белорусских военнослужащих на территории Беларуси в 2022 году.
17 января 2022 года Лукашенко заявил, что "идет наращивание военного контингента на южных границах" Беларуси, имея в виду сосредоточивание подразделений МВД Украины из-за миграционного кризиса на границах белорусского государства.
18 января в Беларусь начали прибывать подразделения вооруженных сил РФ на учения "Союзная решимость – 2022", которые начались в феврале.
В Госдепе США заявили, что обеспокоены перемещением войск РФ в Беларусь, так как таким образом Россия может "создать предлог для возможного вторжения" в Украину по нескольким направлениям. В МИД Беларуси назвали это заявление "набором фантазий и страшилок".
24 января Лукашенко пообещал, что развернет "целый контингент белорусской армии", чтобы "защитить южную границу".
Европейские депутаты и американские конгрессмены в совместном заявлении 24 января назвали оккупацией ввод российских войск в Беларусь.
Соединенные Штаты, их союзники и партнеры примут ответные меры против Беларуси, если ее территория будет использована для вторжения РФ в Украину, предупредил спикер Госдепартамента США Нед Прайс 25 января.