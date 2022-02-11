Украина потребовала у РФ разъяснений о скоплении войск у границы – Кулеба

Министр отметил, что Украина официально применила механизм уменьшения опасности, предусмотрен разделом III Венского документа.

We have officially triggered the risk reduction mechanism in accordance with para. III of the Vienna Document, and requested Russia to provide detailed explanations on military activities in the areas adjacent to the territory of Ukraine and in the temporarily occupied Crimea 1/4 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 11, 2022

"Согласно положениям Венского документа, Россия должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить дату ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований; также типы вооружений и военной техники, участвующие в ней", – написал Кулеба.

According to the Vienna Document, Russia needs to provide detailed explanation on the objectives, precise location and dates of completion of its military activities, as well as designation, subordination, number and types of formations, as well as types of equipment involved 2/4 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 11, 2022

Глава МИД заявил, что Украина предоставляет РФ на ответ 48 часов, если она этого не сделает или предоставит недостаточную или ненадлежащую информацию, то Киев обратится к другим странам – участницам Венского документа для созыва чрезвычайной встречи, на которой Москве придется предоставить разъяснения.

Russia has 48 hours to reply. In case of absence of reply or its insufficiency/irrelevance, Ukraine will address Russia, as well as other participating states of the Vienna Document, in order to convene an extraordinary meeting where Russia will have to provide explanations 3/4 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 11, 2022

"Мы продолжим и в дальнейшем использовать все дипломатические возможности для обеспечения безопасности Украины", – добавил Кулеба.