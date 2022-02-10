Кулеба – ОБСЕ: Донбасс – это сейчас тема номер один, но не забываем о Крыме

Об этом 10 февраля на совместной пресс-конференции с главой ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Мероприятие транслировалось в Facebook украинского внешнеполитического ведомства.

"Донбасс – это действительно сейчас тема номер один, но не забываем о Крыме, – сказал Кулеба. – Я хочу напомнить, что мандат СММ ОБСЕ распространяется на всю территорию Украины, включая Крым, и мы хотим видеть более активную работу СММ ОБСЕ на этом направлении".

Рау прибыл с визитом в Киев 10 февраля на фоне наращивания российских войск возле границ Украины и сообщений о возможном вторжении РФ. 11 февраля он посетит Донбасс. На следующей неделе Рау поедет в Москву.