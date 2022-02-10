Кулеба – ОБСЕ: Донбасс – это сейчас тема номер один, но не забываем о Крыме

Об этом 10 февраля на совместной пресс-конференции с главой ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Мероприятие транслировалось в Facebook украинского внешнеполитического ведомства.
"Донбасс – это действительно сейчас тема номер один, но не забываем о Крыме, – сказал Кулеба. – Я хочу напомнить, что мандат СММ ОБСЕ распространяется на всю территорию Украины, включая Крым, и мы хотим видеть более активную работу СММ ОБСЕ на этом направлении".
Рау прибыл с визитом в Киев 10 февраля на фоне наращивания российских войск возле границ Украины и сообщений о возможном вторжении РФ. 11 февраля он посетит Донбасс. На следующей неделе Рау поедет в Москву.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).
29 июля 2014 года начала работу СММ ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе.
Президент РФ Владимир Путин опасается, что Украина после вступления в НАТО сможет вернуть Крым. Он намекнул на использование ядерного оружия в случае войны с Альянсом.