СММ ОБСЕ подготовит доклад из-за паспортизации РФ украинцев в ОРДЛО – Кулеба

Об этом Кулеба сказал 10 февраля на совместной пресс-конференции с главой ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.
Мероприятие транслировалось в Facebook украинского внешнеполитического ведомства.
"Я также обратился в ОБСЕ сегодня, воспользовался присутствием действующего председателя и руководителя специальной мониторинговой миссии (СММ) и обратился к ним с запросом, чтобы СММ ОБСЕ подготовила тематический доклад о паспортизации граждан Украины Россией на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", – отметил Кулеба.
По его словам, "это большая и системная проблема", которая требует внимания "не только в контексте ситуации в Украине".
"Но и для того, чтобы очень четко зафиксировать этот кейс, этот случай: какие последствия он влечет за собой для государства, которое прибегает к подобным шагам паспортизации, для того, чтобы потом на годы вперед, кто бы ни попытался повторить этот российский опыт, трижды думал перед тем, как прибегать к такому шагу", – подчеркнул Кулеба.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).
29 июля 2014 года начала работу СММ ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе.
В мае 2021 года украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей российские паспорта получили почти 600 тыс. граждан. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в июле говорил, что речь идет уже о 630 тыс. человек.
По мнению президента Украины Владимира Зеленского, Россия может использовать для нападения на Украину паспортизацию в ОРДЛО.