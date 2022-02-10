СММ ОБСЕ подготовит доклад из-за паспортизации РФ украинцев в ОРДЛО – Кулеба

Проблема паспортизации РФ украинцев в ОРДЛО требует внимания не только в контексте ситуации в Украине, отметил Кулеба Фото: EPA

Об этом Кулеба сказал 10 февраля на совместной пресс-конференции с главой ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.

Мероприятие транслировалось в Facebook украинского внешнеполитического ведомства.

"Я также обратился в ОБСЕ сегодня, воспользовался присутствием действующего председателя и руководителя специальной мониторинговой миссии (СММ) и обратился к ним с запросом, чтобы СММ ОБСЕ подготовила тематический доклад о паспортизации граждан Украины Россией на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", – отметил Кулеба.

По его словам, "это большая и системная проблема", которая требует внимания "не только в контексте ситуации в Украине".

"Но и для того, чтобы очень четко зафиксировать этот кейс, этот случай: какие последствия он влечет за собой для государства, которое прибегает к подобным шагам паспортизации, для того, чтобы потом на годы вперед, кто бы ни попытался повторить этот российский опыт, трижды думал перед тем, как прибегать к такому шагу", – подчеркнул Кулеба.