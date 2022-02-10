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СММ ОБСЕ подготовит доклад из-за паспортизации РФ украинцев в ОРДЛО – Кулеба

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Проблема паспортизации РФ украинцев в ОРДЛО требует внимания не только в контексте ситуации в Украине, отметил Кулеба
Проблема паспортизации РФ украинцев в ОРДЛО требует внимания не только в контексте ситуации в Украине, отметил Кулеба
Фото: EPA

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обратился в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с запросом на составление доклада о выдаче паспортов РФ гражданам Украины, проживающих на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом Кулеба сказал 10 февраля на совместной пресс-конференции с главой ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.

Мероприятие транслировалось в Facebook украинского внешнеполитического ведомства.

"Я также обратился в ОБСЕ сегодня, воспользовался присутствием действующего председателя и руководителя специальной мониторинговой миссии (СММ) и обратился к ним с запросом, чтобы СММ ОБСЕ подготовила тематический доклад о паспортизации граждан Украины Россией на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", – отметил Кулеба.

По его словам, "это большая и системная проблема", которая требует внимания "не только в контексте ситуации в Украине".

"Но и для того, чтобы очень четко зафиксировать этот кейс, этот случай: какие последствия он влечет за собой для государства, которое прибегает к подобным шагам паспортизации, для того, чтобы потом на годы вперед, кто бы ни попытался повторить этот российский опыт, трижды думал перед тем, как прибегать к такому шагу", – подчеркнул Кулеба.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/1323334128129544/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

29 июля 2014 года начала работу СММ ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе.

В мае 2021 года украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей российские паспорта получили почти 600 тыс. граждан. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в июле говорил, что речь идет уже о 630 тыс. человек.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, Россия может использовать для нападения на Украину паспортизацию в ОРДЛО.

Теги: Россия, Украина, ОБСЕ, МИД Украины, Донбасс, паспорт, агрессия, боевики, миссия, Дмитрий Кулеба, отчет, конфликт, пресс-конференция, ОРДЛО, доклад
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