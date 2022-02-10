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Кулеба: Настало время спросить у РФ, как она собирается обеспечивать свою безопасность, не причиняя вреда безопасности других стран

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Кулеба: Мы не должны постоянно отвечать на бесконечные манипулятивные вопросы России
Кулеба: Мы не должны постоянно отвечать на бесконечные манипулятивные вопросы России
Фото: EPA

Россия, которая в 2014 году оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на Донбассе, должна ответить, как она собирается обеспечивать свою безопасность, не причиняя вреда безопасности другим странам.

Об этом 10 февраля на совместной пресс-конференции с главой ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Мероприятие транслировалось в Facebook украинского внешнеполитического ведомства.

"Мы не должны находиться постоянно в таком защитном положении и исключительно постоянно отвечать на бесконечные манипулятивные вопросы России. Мы должны сами активно ставить болезненные вопросы России и требовать ответа от нее, если мы хотим искренне защитить принципы ОБСЕ, ее основные правила и безопасность в Европе в целом, – сказал Кулеба. – Пора не готовить ответы на манипулятивные вопросы России, а задать самой РФ вопрос: как вы, Россия, совершающая агрессию и эскалирующая ситуацию, планируете обеспечивать свою безопасность, не причиняя вреда безопасности других стран?"

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/1323334128129544/

Контекст:

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

В Белом доме сообщили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

26 января США и НАТО передали письменный ответ РФ на ее требования по "гарантиям безопасности". По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в ответе США нет "позитивной" для РФ реакции по вопросу дальнейшего расширения НАТО на восток.

2 февраля текст ответа США и НАТО опубликовало испанское издание El País. Штаты и Альянс повторили РФ свою позицию о приверженности политике открытых дверей в НАТО.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ направит в Вашингтон и Брюссель ответ на письма от США и НАТО по "гарантиям безопасности". Он намерен добиваться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности для РФ.

Теги: Россия, Украина, Польша, ОБСЕ, МИД Украины, МИД Польши, переговоры, агрессия, угрозы, вторжение, Дмитрий Кулеба, безопасность, пресс-конференция, войска, Збигнев Рау
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