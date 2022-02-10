Кулеба: Настало время спросить у РФ, как она собирается обеспечивать свою безопасность, не причиняя вреда безопасности других стран

Об этом 10 февраля на совместной пресс-конференции с главой ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Мероприятие транслировалось в Facebook украинского внешнеполитического ведомства.
"Мы не должны находиться постоянно в таком защитном положении и исключительно постоянно отвечать на бесконечные манипулятивные вопросы России. Мы должны сами активно ставить болезненные вопросы России и требовать ответа от нее, если мы хотим искренне защитить принципы ОБСЕ, ее основные правила и безопасность в Европе в целом, – сказал Кулеба. – Пора не готовить ответы на манипулятивные вопросы России, а задать самой РФ вопрос: как вы, Россия, совершающая агрессию и эскалирующая ситуацию, планируете обеспечивать свою безопасность, не причиняя вреда безопасности других стран?"
17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.
В Белом доме сообщили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
26 января США и НАТО передали письменный ответ РФ на ее требования по "гарантиям безопасности". По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в ответе США нет "позитивной" для РФ реакции по вопросу дальнейшего расширения НАТО на восток.
2 февраля текст ответа США и НАТО опубликовало испанское издание El País. Штаты и Альянс повторили РФ свою позицию о приверженности политике открытых дверей в НАТО.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ направит в Вашингтон и Брюссель ответ на письма от США и НАТО по "гарантиям безопасности". Он намерен добиваться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности для РФ.