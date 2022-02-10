Глава ОБСЕ после визита в Украину посетит Москву

Рау отметил, что в ОБСЕ серьезно обеспокоены ситуацией с безопасностью вокруг Украины Фото: EPA

Об этом Рау сказал 10 февраля в Киеве на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Мероприятие транслировалось в Facebook украинского внешнеполитического ведомства.

"Мы серьезно обеспокоены ситуацией с безопасностью и вокруг Украины, и на Донбассе, и относительно растущего военного присутствия России вдоль границы с Украиной, а также в Беларуси. Как действующий глава ОБСЕ я продолжу обеспечивать и призывать страны-участницы искать точки соприкосновения. В этом контексте на следующей неделе я лечу в Москву", – отметил Рау.

По его словам, "поддержка форматов ОБСЕ по разрешению конфликтов и миротворческих процессов – это приоритет председательства Польши".

Рау говорил 13 января, что его первой поездкой в качестве главы ОБСЕ станет визит в Украину. Он отметил, что поедет на восток Украины, "чтобы увидеть своими глазами ситуацию на местах".

В Киеве Рау встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ириной Верещук, рассказали в ОБСЕ. Визит Рау на Донбасс запланирован на 11 февраля.