Глава ОБСЕ после визита в Украину посетит Москву

Об этом Рау сказал 10 февраля в Киеве на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Мероприятие транслировалось в Facebook украинского внешнеполитического ведомства.
"Мы серьезно обеспокоены ситуацией с безопасностью и вокруг Украины, и на Донбассе, и относительно растущего военного присутствия России вдоль границы с Украиной, а также в Беларуси. Как действующий глава ОБСЕ я продолжу обеспечивать и призывать страны-участницы искать точки соприкосновения. В этом контексте на следующей неделе я лечу в Москву", – отметил Рау.
По его словам, "поддержка форматов ОБСЕ по разрешению конфликтов и миротворческих процессов – это приоритет председательства Польши".
Рау говорил 13 января, что его первой поездкой в качестве главы ОБСЕ станет визит в Украину. Он отметил, что поедет на восток Украины, "чтобы увидеть своими глазами ситуацию на местах".
В Киеве Рау встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ириной Верещук, рассказали в ОБСЕ. Визит Рау на Донбасс запланирован на 11 февраля.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал 7 февраля 2022 года, что у границ Украины расположены 119 тыс. российских войск наземного компонента. Они находятся в Беларуси, РФ, а также на временно оккупированных территориях в Крыму и ОРДЛО.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".
В Белом доме сообщили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
28 января Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
По словам Резникова, вероятность значительной эскалации со стороны РФ – низкая.