ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Глава ОБСЕ на этой неделе прибудет в Украину. Он намерен поехать на Донбасс

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рау отправится на Донбасс 11 февраля
Рау отправится на Донбасс 11 февраля
Фото: EPA

Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на этой неделе прибудет в Украину. Об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ 9 февраля.

Рау встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ириной Верещук.

"Переговоры будут посвящены текущим событиям в Украине, шагам по содействию деэскалации и урегулированию кризиса в стране и вокруг нее, а также сотрудничеству между ОБСЕ и Украиной", – говорится в сообщении.

11 февраля глава ОБСЕ отправится на Донбасс "для наблюдения за безопасностью и гуманитарной ситуацией в пострадавших от конфликта районах", добавили в пресс-службе.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявлял, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.

8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится около 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Польша, ОБСЕ, Донбасс, МИД Польши, российская агрессия, война в Украине, Збигнев Рау
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Смотреть всем срочно!" Брежнева в облегающем топе задала подписчикам "важный" вопрос
"Смотреть всем срочно!" Брежнева в облегающем топе задала подписчикам "важный" вопрос
54-летняя жена экс-президента Франции Саркози снялась в рекламе бренда Balmain
54-летняя жена экс-президента Франции Саркози снялась в рекламе бренда Balmain
"Зачем ты так странно красишь веко?" Тодоренко показала проявление витилиго на лице
"Зачем ты так странно красишь веко?" Тодоренко показала проявление витилиго на лице
"Неплохая пара бы вышла", "Не привыкли рано вставать". Менеджер Ани Лорак показал, как 43-летняя певица выглядит утром
"Неплохая пара бы вышла", "Не привыкли рано вставать". Менеджер Ани Лорак показал, как 43-летняя певица выглядит утром
"Даже лучше, чем всегда ". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала фигуру в топе и лосинах
"Даже лучше, чем всегда ". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала фигуру в топе и лосинах
"Если глыба упадет Сергею на голову, Собянин соболезнование пришлет?" Жена Жигунова обвинила власти Москвы в коммунальном терроре
"Если глыба упадет Сергею на голову, Собянин соболезнование пришлет?" Жена Жигунова обвинила власти Москвы в коммунальном терроре
"Это грех". 45-летний Галкин рассказал, чего нельзя делать в браке
"Это грех". 45-летний Галкин рассказал, чего нельзя делать в браке
Участники нацотбора на "Евровидение 2022" Kalush Orchestra ответили на вопрос о возможной необъективности входящей в состав жюри Тины Кароль
Участники нацотбора на "Евровидение 2022" Kalush Orchestra ответили на вопрос о возможной необъективности входящей в состав жюри Тины Кароль
"Обычные шарлатаны и конченые люди". Дочь Заворотнюк отреагировала на комментарии врачей о болезни матери
"Обычные шарлатаны и конченые люди". Дочь Заворотнюк отреагировала на комментарии врачей о болезни матери
  Звезда "Дизель Шоу" Булитко: Я не та женщина, которая зайдет в чужие отношения
  Звезда "Дизель Шоу" Булитко: Я не та женщина, которая зайдет в чужие отношения
"Газы выходят?", "Дно пробито". В сети решили, что Каменских пукнула перед камерой
"Газы выходят?", "Дно пробито". В сети решили, что Каменских пукнула перед камерой
"Олежка вернулся! На Мальдивы захотел, проказник". Волочкова в мини-шортах показала объятия с экс-бойфрендом
"Олежка вернулся! На Мальдивы захотел, проказник". Волочкова в мини-шортах показала объятия с экс-бойфрендом
"Какая сладкая". Тина Кароль показала, как выглядит в миниатюрной пижаме
"Какая сладкая". Тина Кароль показала, как выглядит в миниатюрной пижаме
"Кольцо откуда?", "Почему без перчаток?" Michelle Andrade показала зимний образ
"Кольцо откуда?", "Почему без перчаток?" Michelle Andrade показала зимний образ
"Немного развратное фото, но мне уже можно". Димопулос снялась в прозрачном боди с расставленными ногами
"Немного развратное фото, но мне уже можно". Димопулос снялась в прозрачном боди с расставленными ногами
Джамала заявила, что готовит премьеру песни на тюркском языке
Джамала заявила, что готовит премьеру песни на тюркском языке
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Если жируете, жируйте тихо. Полстраны голодные", "Пир во время чумы". Королева возмутила сеть своим поведением на дне рождения Лещенко (106186)
2
61-летняя Богословская: У меня, естественно, были после последнего развода отношения со значительно более молодыми мужчинами (64879)
3
"Секси-леди". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик расставила ноги и засветила внутреннюю часть бедра (59602)
4
"Красивый вид". 40-летняя модель Амбросио позировала на пляже без верхней части купальника (59038)
5
42-летний Узелков сообщил, что женится во второй раз (42105)
6
Экс-жена Потапа отреагировала на его фото с Каменских в толстовке, скрывающей живот (41862)
7
"Решение окончательное и обжалованию не подлежит". Morgenshtern эмигрировал из России на ПМЖ (26048)
8
"Стыда совсем нет. Вторая Волочкова", "Раскоряка". Звезда "Дома-2" Бузова в бикини расставила ноги для фото (25728)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS