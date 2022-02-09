Глава ОБСЕ на этой неделе прибудет в Украину. Он намерен поехать на Донбасс

Рау встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ириной Верещук.

"Переговоры будут посвящены текущим событиям в Украине, шагам по содействию деэскалации и урегулированию кризиса в стране и вокруг нее, а также сотрудничеству между ОБСЕ и Украиной", – говорится в сообщении.

11 февраля глава ОБСЕ отправится на Донбасс "для наблюдения за безопасностью и гуманитарной ситуацией в пострадавших от конфликта районах", добавили в пресс-службе.