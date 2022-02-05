Блинкен и председатель ОБСЕ Рау обсудили суверенитет Украины и российскую агрессию

Рау подчеркнул, что у Польши и США очень схожее видение текущего кризиса Фото: EPA

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Рау обсуждали коллективную безопасность и региональные вопросы, включая общую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом беспричинного военного наращивания России", – говорится в сообщении.

Блинкен поблагодарил Польшу за ее ведущую роль на восточном фланге НАТО и за председательство в ОБСЕ в 2022 году.

Политики также обсудили двустороннее экономическое сотрудничество, переход на экологически чистые виды энергии, общие демократические ценности.

На брифинге перед встречей Блинкен подчеркнул, что между США и Польшей уже давно идет чрезвычайно продуктивный стратегический диалог, а текущие переговоры посвящены в первую очередь европейской безопасности из-за агрессивной позиции России по отношению к Украине, сообщается на сайте Госдепа.

Рау также подчеркнул, что Польша и США разделяют одни и те же ценности и имеют очень схожее видение текущего кризиса.