"Отличный и сильный ход". Кулеба прокомментировал ответ ЕС на письмо Лаврова о гарантиях безопасности

Отличный и сильный ход [верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности] Жозепа Борреля и 27 стран – членов ЕС. Чем больше Россия пытается разделить Европу, тем более объединенной становится Европа", – заявил глава МИД.
Он добавил, что это единственная эффективная стратегия "при общении с агрессивной Россией".
Excellent and strong move by @JosepBorrellF and 27 EU member states. The more Russia tries to divide Europe, the more united Europe becomes. Basically, the only effective strategy when dealing with aggressive Russia. https://t.co/UGP1h8yuLY— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 10, 2022
10 февраля директор Европейской внешнеполитической службы по вопросам безопасности и оборонной политики Йоннике Балфоорт передала постоянному представителю РФ при Евросоюзе Владимиру Чижову ответ на письмо Лаврова. Балфоорт подчеркнула, что ЕС не планирует обнародовать текст ответа.
Как сообщила "Німецька хвиля", заместитель генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора сказал, что Боррель решил ответить от имени всех стран, чтобы продемонстрировать единство.
17 декабря 2021 года на фоне наращивания войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
26 января посол США передал России письменный ответ на требования по "гарантиям безопасности". Ранее в Госдепе заверяли, что в этот ответ будет включено мнение Украины.
Документ официально не публиковался, но публичная реакция России на него была негативной. Лавров не увидел в ответе США "позитивной реакции по главному вопросу", а спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что нельзя сказать, что российские "взгляды были приняты во внимание или что была продемонстрирована готовность принять во внимание нашу озабоченность", сообщало "РИА Новости".
Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг 26 января заявил, что НАТО не собирается идти на уступки в вопросе того, кого принимать в Альянс.
28 января Лавров направил министрам иностранных дел Канады, США и европейских стран письма одинакового содержания, их текст опубликован на сайте МИД РФ. В послании говорится, что ответы США и НАТО свидетельствуют о существенных расхождениях в понимании сторонами "фундаментального для всей архитектуры европейской безопасности принципа равной и неделимой безопасности".
Лавров хотел получить "четкий ответ" на вопрос, как эти страны "понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности". Глава МИД России рассчитывал, что отвечать каждая страна будет отдельно, так как "упомянутые обязательства принимались каждым из государств индивидуально".