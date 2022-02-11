"Отличный и сильный ход". Кулеба прокомментировал ответ ЕС на письмо Лаврова о гарантиях безопасности

Кулеба: Чем больше Россия пытается разделить Европу, тем более объединенной становится Европа Фото: mfa.gov.ua

Отличный и сильный ход [верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности] Жозепа Борреля и 27 стран – членов ЕС. Чем больше Россия пытается разделить Европу, тем более объединенной становится Европа", – заявил глава МИД.

Он добавил, что это единственная эффективная стратегия "при общении с агрессивной Россией".

Excellent and strong move by @JosepBorrellF and 27 EU member states. The more Russia tries to divide Europe, the more united Europe becomes. Basically, the only effective strategy when dealing with aggressive Russia. https://t.co/UGP1h8yuLY — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 10, 2022

10 февраля директор Европейской внешнеполитической службы по вопросам безопасности и оборонной политики Йоннике Балфоорт передала постоянному представителю РФ при Евросоюзе Владимиру Чижову ответ на письмо Лаврова. Балфоорт подчеркнула, что ЕС не планирует обнародовать текст ответа.

Как сообщила "Німецька хвиля", заместитель генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора сказал, что Боррель решил ответить от имени всех стран, чтобы продемонстрировать единство.