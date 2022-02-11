ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Отличный и сильный ход". Кулеба прокомментировал ответ ЕС на письмо Лаврова о гарантиях безопасности

Кулеба: Чем больше Россия пытается разделить Европу, тем более объединенной становится Европа
Кулеба: Чем больше Россия пытается разделить Европу, тем более объединенной становится Европа
Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 10 февраля в Twitter прокомментировал ответ Европейского союза на письмо министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о гарантиях безопасности.

Отличный и сильный ход [верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности] Жозепа Борреля и 27 стран – членов ЕС. Чем больше Россия пытается разделить Европу, тем более объединенной становится Европа", – заявил глава МИД.

Он добавил, что это единственная эффективная стратегия "при общении с агрессивной Россией".

10 февраля директор Европейской внешнеполитической службы по вопросам безопасности и оборонной политики Йоннике Балфоорт передала постоянному представителю РФ при Евросоюзе Владимиру Чижову ответ на письмо Лаврова. Балфоорт подчеркнула, что ЕС не планирует обнародовать текст ответа. 

Как сообщила "Німецька хвиля"заместитель генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора сказал, что Боррель решил ответить от имени всех стран, чтобы продемонстрировать единство.

Контекст:

17 декабря 2021 года на фоне наращивания войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

26 января посол США передал России письменный ответ на требования по "гарантиям безопасности". Ранее в Госдепе заверяли, что в этот ответ будет включено мнение Украины. 

Документ официально не публиковался, но публичная реакция России на него была негативной. Лавров не увидел в ответе США "позитивной реакции по главному вопросу", а спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что нельзя сказать, что российские "взгляды были приняты во внимание или что была продемонстрирована готовность принять во внимание нашу озабоченность", сообщало "РИА Новости".

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг 26 января заявил, что НАТО не собирается идти на уступки в вопросе того, кого принимать в Альянс.

28 января Лавров направил министрам иностранных дел Канады, США и европейских стран письма одинакового содержания, их текст опубликован на сайте МИД РФ. В послании говорится, что ответы США и НАТО свидетельствуют о существенных расхождениях в понимании сторонами "фундаментального для всей архитектуры европейской безопасности принципа равной и неделимой безопасности". 

Лавров хотел получить "четкий ответ" на вопрос, как эти страны "понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности". Глава МИД России рассчитывал, что отвечать каждая страна будет отдельно, так как "упомянутые обязательства принимались каждым из государств индивидуально".

Теги: Россия, Украина, Сергей Лавров, Дмитрий Кулеба, Европа, Евросоюз, Жозеп Боррель, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Папуля наш". В сети показали, как выглядел отец Наташи Королевой
"Папуля наш". В сети показали, как выглядел отец Наташи Королевой
"Это чистый кайф". Жена Тигипко показала растяжку с нижнего ракурса
"Это чистый кайф". Жена Тигипко показала растяжку с нижнего ракурса
  "Я хотела бы поделиться секретом". 48-летняя Руслана рассказала, почему не стала матерью
  "Я хотела бы поделиться секретом". 48-летняя Руслана рассказала, почему не стала матерью
"Вау! Очень большая и крепкая задница!" 55-летняя Хайек показала ягодицы в мокрых плавках
"Вау! Очень большая и крепкая задница!" 55-летняя Хайек показала ягодицы в мокрых плавках
"Улыбака". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик показала лицо крупным планом
"Улыбака". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик показала лицо крупным планом
Нацотбор на "Евровидение 2022". Алина Паш прокомментировала отношения с судьей конкурса Тиной Кароль после премьеры их дуэтной песни
Нацотбор на "Евровидение 2022". Алина Паш прокомментировала отношения с судьей конкурса Тиной Кароль после премьеры их дуэтной песни
"Секс, самый искушенный". Астафьева засветила рельеф груди, ягодицы, живот и оттянула плавки для фото
"Секс, самый искушенный". Астафьева засветила рельеф груди, ягодицы, живот и оттянула плавки для фото
"До сих пор не могу поверить, что у меня трое детей". Plus size модель Грэм впервые показала новорожденных сыновей
"До сих пор не могу поверить, что у меня трое детей". Plus size модель Грэм впервые показала новорожденных сыновей
"Не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет". Умерла звезда "Стиляг" и "Оттепели" 40-летняя Евгения Брик
"Не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет". Умерла звезда "Стиляг" и "Оттепели" 40-летняя Евгения Брик
  Nozzy Bossy. Участник нацотбора на "Евровидение 2022" Wellboy представил клип на конкурсную песню. Видео
  Nozzy Bossy. Участник нацотбора на "Евровидение 2022" Wellboy представил клип на конкурсную песню. Видео
"Здесь не Надя, тут Надежда". Дорофеева снялась на полу с расставленными ногами
"Здесь не Надя, тут Надежда". Дорофеева снялась на полу с расставленными ногами
"Братик или сестра". Дочь 46-летней Навки и 54-летнего Пескова рассказала о грядущем пополнении в семье
"Братик или сестра". Дочь 46-летней Навки и 54-летнего Пескова рассказала о грядущем пополнении в семье
  "Рецепт теста и начинки бесподобный", "Сразу бежать на кухню хочется". Кулинарный блогер показала, как приготовить булочки с творогом
  "Рецепт теста и начинки бесподобный", "Сразу бежать на кухню хочется". Кулинарный блогер показала, как приготовить булочки с творогом
"Я отлично провела день". Проживающая в Германии жена мэра Кличко показала, как путешествует по стране
"Я отлично провела день". Проживающая в Германии жена мэра Кличко показала, как путешествует по стране
  Сопонару об отношениях с продюсерами: Где эта постель? Покажите! С удовольствием запрыгнем
  Сопонару об отношениях с продюсерами: Где эта постель? Покажите! С удовольствием запрыгнем
"Мне губки понравились", "В остальных чашечка маловата". Волочкова в бассейне сменила пять купальников
"Мне губки понравились", "В остальных чашечка маловата". Волочкова в бассейне сменила пять купальников
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Решение окончательное и обжалованию не подлежит". Morgenshtern эмигрировал из России на ПМЖ (236468)
2
61-летняя Богословская: У меня, естественно, были после последнего развода отношения со значительно более молодыми мужчинами (93286)
3
"Стыда совсем нет. Вторая Волочкова", "Раскоряка". Звезда "Дома-2" Бузова в бикини расставила ноги для фото (57604)
4
"Я первый раз живу с мужчиной". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару рассказала о 32-летнем бойфренде из Великобритании (47208)
5
"Красотка, ни взять, ни отнять", "Шортики – зачет". Каменских показала неопубликованные фото из семейного отпуска в Мексике (45128)
6
"Ну и зачем нам твой чебурек?", "Булочки". Асмус крупным планом показала пятую точку (30247)
7
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в прозрачном плаще и призналась, что выпивает (29408)
8
"Видно, что все прекрасненько", "Пусть кто-то кусает локти". Экс-супруга Валерия Меладзе показала пляжные фото (28942)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS