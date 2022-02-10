Евросоюз направил коллективный ответ на письмо Лаврова о гарантиях безопасности в Европе

Об этом проинформировала пресс-служба российского представительства при ЕС.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ответил на требования России от имени 27 министров иностранных дел стран – членов ЕС. Как указано в релизе, Балфоорт подчеркнула, что ЕС не намерен обнародовать текст ответа.

Как сообщила "Німецька хвиля", заместитель генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора сообщил, что Боррель решил ответить от имени всех стран, чтобы продемонстрировать единство.

"Я ответил от имени государств – членов ЕС на письма, которые они получили от министра Лаврова. Напряженность и разногласия должны разрешаться путем диалога и дипломатии. Мы призываем Россию к деэскалации и отказаться от наращивания военного могущества в Украине и вокруг нее, а также в Беларуси", – написал Боррель в Twitter.