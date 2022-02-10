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Евросоюз направил коллективный ответ на письмо Лаврова о гарантиях безопасности в Европе

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От имени Евросоюза Лаврову ответил Боррель (на фото)
От имени Евросоюза Лаврову ответил Боррель (на фото)
Фото: ЕРА

Директор Европейской внешнеполитической службы по вопросам безопасности и оборонной политики Йоннике Балфоорт 10 февраля передала постоянному представителю России при Евросоюзе Владимиру Чижову ответ Европейского союза на письмо министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о гарантиях безопасности.

Об этом проинформировала пресс-служба российского представительства при ЕС. 

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ответил на требования России от имени 27 министров иностранных дел стран – членов ЕС. Как указано в релизе, Балфоорт подчеркнула, что ЕС не намерен обнародовать текст ответа. 

Как сообщила "Німецька хвиля", заместитель генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора сообщил, что Боррель решил ответить от имени всех стран, чтобы продемонстрировать единство.

"Я ответил от имени государств – членов ЕС на письма, которые они получили от министра Лаврова. Напряженность и разногласия должны разрешаться путем диалога и дипломатии. Мы призываем Россию к деэскалации и отказаться от наращивания военного могущества в Украине и вокруг нее, а также в Беларуси", – написал Боррель в Twitter. 

Контекст:

17 декабря 2021 года на фоне наращивания войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

26 января посол США передал России письменный ответ на требования по "гарантиям безопасности". Ранее в Госдепе заверяли, что в этот ответ будет включено мнение Украины. 

Документ официально не публиковался, но публичная реакция России на него была негативной. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не увидел в ответе США "позитивной реакции по главному вопросу", а спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что нельзя сказать, что российские "взгляды были приняты во внимание или что была продемонстрирована готовность принять во внимание нашу озабоченность", сообщало "РИА Новости".

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг 26 января заявил, что НАТО не собирается идти на уступки в вопросе того, кого принимать в Альянс.

28 января Лавров направил министрам иностранных дел Канады, США и европейских стран письма одинакового содержания, их текст опубликован на сайте МИД РФ. В послании говорится, что ответы США и НАТО свидетельствуют о существенных расхождениях в понимании сторонами "фундаментального для всей архитектуры европейской безопасности принципа равной и неделимой безопасности". 

Лавров хотел получить "четкий ответ" на вопрос, как эти страны "понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности". Глава МИД России рассчитывал, что отвечать каждая страна будет отдельно, так как "упомянутые обязательства принимались каждым из государств индивидуально". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Сергей Лавров, МИД России, Европа, российская агрессия, безопасность, Евросоюз, Жозеп Боррель
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