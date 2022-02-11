Япония и Нидерланды призвали своих граждан экстренно покинуть Украину

Внешнеполитическое ведомство Японии сообщило, что выпустило рекомендацию, призывающую японских граждан, находящихся в Украине, немедленно покинуть страну. По словам представителя японского МИД, в Украине находится около 150 граждан страны.

Правительство Нидерландов рекомендовало гражданам страны как можно скорее покинуть Украину из-за ситуации с безопасностью. Центр экстренной помощи для граждан Нидерландов, по данным журналистов радиостанции, будет создан во Львове.

Контекст:

На фоне начавшегося осенью 2021 года наращивания Россией своих войск возле границы с Украиной, а также угрозы вторжения РФ страны начали эвакуацию своих дипломатов и других соотечественников.

В МИД Украины сообщали 24 января, что США, Великобритания, Австралия и Германия проинформировали внешнеполитическое ведомство о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию.

При этом остальные страны, Евросоюз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций сообщили МИД, что подобных планов пока нет из-за отсутствия достаточных причин для такого шага.

The New York Times писала, что Россия уже провела эвакуацию своих дипломатов из Львова и Киева.

24 января начала эвакуацию семей дипломатов из Киева Австралия, гражданам страны рекомендовано покинуть Украину. 29 января подобную рекомендацию сделало американцам посольство США в Киеве. 11 февраля Южная Корея ввела максимальный уровень опасности для поездок в Украину.

26 января МИД Украины попросил иностранных партнеров "не нагнетать информационное поле". В ведомстве подчеркнули, что приветствуют решение абсолютного большинства иностранных партнеров не изменять режим работы диппредставительств в Украине, в частности – не производить эвакуацию членов семей и сотрудников.

Ошибкой отъезд иностранных дипломатов назвал и президент Украины Владимир Зеленский.