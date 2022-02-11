Южная Корея с 12 февраля запретила своим гражданам посещать Украину

По данным южнокорейского МИД, в Украине проживает 341 гражданин этой страны Фото: depositphotos.com

"В связи с текущей ситуацией в Украине правительство приняло решение в срочном порядке объявить предупреждение о поездках четвертого уровня (поездки запрещены) для всей территории Украины с 00.00 13 февраля по корейскому времени (с 17.00 12 февраля по киевскому времени)", – сказано в сообщении.

Граждан Кореи, находящихся в Украине, призвали срочно переехать в безопасную третью страну или вернуться Корею доступными рейсами. В южнокорейском МИД сообщили, что по состоянию на 2 ноября 2021 года в Украине проживал 341 гражданин Южной Кореи, включая госслужащих.

29 января внешнеполитическое ведомство Южной Кореи уже рекомендовало гражданам азиатской страны выехать с украинской территории из-за угрозы российского вторжения.