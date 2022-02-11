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Южная Корея с 12 февраля запретила своим гражданам посещать Украину

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По данным южнокорейского МИД, в Украине проживает 341 гражданин этой страны
По данным южнокорейского МИД, в Украине проживает 341 гражданин этой страны
Фото: depositphotos.com

Южная Корея ввела максимальный уровень опасности для поездок в Украину. Об этом 11 февраля сообщает министерство иностранных дел азиатской страны.

"В связи с текущей ситуацией в Украине правительство приняло решение в срочном порядке объявить предупреждение о поездках четвертого уровня (поездки запрещены) для всей территории Украины с 00.00 13 февраля по корейскому времени (с 17.00 12 февраля по киевскому времени)", – сказано в сообщении.

Граждан Кореи, находящихся в Украине, призвали срочно переехать в безопасную третью страну или вернуться Корею доступными рейсами. В южнокорейском МИД сообщили, что по состоянию на 2 ноября 2021 года в Украине проживал 341 гражданин Южной Кореи, включая госслужащих.

29 января внешнеполитическое ведомство Южной Кореи уже рекомендовало гражданам азиатской страны выехать с украинской территории из-за угрозы российского вторжения. 

Контекст:

На фоне начавшегося осенью 2021 года наращивания Россией своих войск возле границы с Украиной, а также угрозы вторжения РФ страны начали эвакуацию своих дипломатов и других соотечественников.

В МИД Украины сообщали 24 января, что США, Великобритания, Австралия и Германия проинформировали внешнеполитическое ведомство о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию.

При этом остальные страны, Евросоюз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций сообщили МИД, что подобных планов пока нет из-за отсутствия достаточных причин для такого шага.

The New York Times писала, что Россия уже провела эвакуацию своих дипломатов из Львова и Киева.

24 января начала эвакуацию семей дипломатов из Киева Австралия, гражданам страны рекомендовано покинуть Украину. 29 января подобную рекомендацию сделало американцам посольство США в Киеве.

26 января МИД Украины попросил иностранных партнеров "не нагнетать информационное поле". В ведомстве подчеркнули, что приветствуют решение абсолютного большинства иностранных партнеров не изменять режим работы диппредставительств в Украине, в частности – не производить эвакуацию членов семей и сотрудников.

Ошибкой отъезд иностранных дипломатов назвал и президент Украины Владимир Зеленский.

Теги: Россия, Украина, МИД, Южная Корея, агрессия, угрозы, эвакуация, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, война в Украине, дипломаты
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