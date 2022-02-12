Госдеп приказал сотрудникам посольства США, не занимающим критически важные должности, уехать из Украины, предоставление консульских услуг приостановят

"12 февраля 2022 года Госдепартамент приказал уехать американским штатным сотрудникам посольства США в Украине из-за дальнейшей угрозы военных действий со стороны России. Граждане США не должны путешествовать в Украину, а находящиеся в Украине должны уехать немедленно, используя коммерческие или другие транспортные средства, доступные для частного использования", – говорится в сообщении.

23 января Госдеп разрешил добровольный отъезд американских штатных сотрудников посольства и приказал совершить выезд из посольства членов семей сотрудников, напомнили в дипмиссии.

С 13 февраля предоставление консульских услуг в посольстве США в Киеве будет приостановлено.

"Посольство будет поддерживать небольшое консульское присутствие во Львове для разрешения чрезвычайных ситуаций, но не сможет предоставлять паспортные, визовые или обычные консульские услуги. Граждане США могут обратиться за этими услугами в посольства США в соседних странах. Граждане США, которым нужна экстренная помощь в Украине, должны заполнить эту онлайн-форму, и Госдепартамент ответит", – говорится в сообщении.

В частности, указанную онлайн-форму посольство рекомендовало заполнить гражданам США, которые не собираются выезжать из Украины.

"Продолжают постоянно поступать сообщения о российском военном наращивании на границе с Украиной, что указывает на возможность значительных военных действий против Украины. Условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и районах на востоке Украины, которые контролируются Россией, непредсказуемы и могут неожиданно ухудшиться. В Украине, в том числе в Киеве, регулярно происходят демонстрации, где иногда вспыхивает насилие. Граждане США в Украине должны знать, что правительство США не сможет эвакуировать их в случае военных действий со стороны России где угодно в Украине. Военные действия могут начаться в любое время и без предупреждения, и это также существенно повлияет на способность посольства США оказывать консульские услуги, включая помощь гражданам США в выезде из Украины", – заявили в посольстве.

В сообщении в Facebook посольство уточнило, что основная команда дипмиссии останется в Киеве.

"Сегодня Государственный департамент США приказал выехать из посольства США в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные посты, из-за постоянных сообщений о наращивании российских военных на границе с Украиной, указывающих на возможность значительных военных действий против Украины. Несмотря на предусмотрительное сокращение нашего дипломатического персонала, наша основная команда останется в Украине с нашими многочисленными украинскими коллегами, преданными делу", – говорится в сообщении.

Призывы к иностранным гражданам покинуть Украину накануне прозвучали от властей США, Японии, Нидерландов, Латвии, Эстонии, Севереной Македонии, Великобритании, Израиля, Дании, Канады и Черногории.

МИД Норвегии рекомендует не только покинуть Украину, но и воздержаться от поездок также в Россию и Беларусь. Тем, кто находится в РФ, также советуют не находиться на расстоянии 250 км от границы с Украиной.