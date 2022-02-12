МИД Канады призвал граждан страны покинуть Украину

Жоли: Я призываю всех канадцев в Украине принять необходимые меры, чтобы покинуть страну сейчас Фото: EPA

"Поскольку мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими партнерами и следить за ситуацией, я призываю всех канадцев в Украине принять необходимые меры, чтобы покинуть страну сейчас. С 1 февраля мы призываем канадцев избегать любых поездок в Украину из-за продолжающихся российских угроз и риска вооруженного конфликта. Мы также просим канадцев, которые уже находятся в Украине, уехать, пока еще есть коммерческие рейсы. Нашим наивысшим приоритетом остается безопасность канадцев", – заявила она.

Жоли отметила, что канадский дипломатический и консульский персонал остается на месте и готов оказать консульскую помощь гражданам Канады "по мере необходимости".

"Однако наши возможности в этом могут быть сильно ограничены", – добавила министр.

Она также призвала всех граждан страны регистрироваться в службе регистрации канадцев за рубежом при правительстве.

Призывы покинуть Украину накануне прозвучали и от властей США, Японии, Нидерландов, Латвии, Эстонии и Севереной Македонии, Великобритании, Израиля, Дании.

МИД Норвегии рекомендует не только покинуть Украину, но и воздержаться от поездок также в Россию и Беларусь. Тем, кто находится в РФ, также советуют не находиться на расстоянии 250 км от границы с Украиной.

Призывает своих граждан временно уехать из Украины и МИД Черногории. Radio Slobodna Evropa отмечает, что в посольство Черногории в Украине по этому поводу уже обратились около 20 человек, и эта цифра, скорее всего, не окончательная.